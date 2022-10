Alfredo Adame denunció que una mujer intentó robar el expediente de su golpiza; acusó a periodista de “mandarla”

La furia del conductor se desató en contra del reportero después de que diera a conocer el video de su pelea (Foto: Captura de pantalla Twitter / @c4jimenez)

Alfredo Adame continúa en el ojo del huracán después de sufrir una dura golpiza a las afueras de su casa en Fuentes de Tepepan, Tlalpan, hace unas semanas. Y es que, aunque el actor fue sometido a una delicada operación en fechas recientes para iniciar con el proceso de recuperación de su ojo y las cuatro fracturas que tuvo en el rostro, ahora el ex conductor denunció una presunta anomalía más en su caso.

Fue en un encuentro con los medios que tuvo tras acudir a ratificar su denuncia ante las autoridades correspondientes, que el ex conductor de Hoy reveló que aparentemente una femenina intentó ingresar de forma ilegal a los documentos de su caso.

“Una mujer haciéndose pasar por mi abogada, queriendo el archivo y disque la carpeta de investigación, queriendo la carpeta que yo presenté, videos, queriendo toda la información, llegó hasta al archivo casi casi”, comenzó a decir Adame ante las cámaras de Venga la Alegría.

(Fotos: Ig adamereacciona)

Respecto a quién era la sujeta en cuestión o quién la había enviado, el enemigo de Carlos Trejo no dudó en especular que el periodista Carlos Jiménez podría estar involucrado.

“¿Quién la mandó? la mandó Carlos Jiménez, no creo que la hayan mandado los imputados”, añadió.

Asimismo, Alfredo Adame recordó que continúa teniendo miedo de algunos mensajes de odio de los cuales ha sido sujeto.

“Estoy temeroso porque ya me amenazaron incluso de muerte de un teléfono 777 que pues no sabemos si es una broma, si es un pasado de vivo o es alguien relacionado con esta gente, pero por lo pronto yo me estaré cuidando”, comentó ante los reporteros.

Sin embargo, con un tono más relajado, el actor recordó los memes que le han hecho en redes sociales y se mostró divertido con el ingenio de los mexicanos.

(Captura Twitter)

“La foto de E.T donde estoy en el hospital, esa yo le dije a mi productor de youtube: ‘Me siento como E.T’ hasta risa me dio y lo publicó”, aseveró.

Hasta el momento, Carlos Jiménez no se ha posicionado respecto a las nuevas acusaciones que el ganador de Soy Famoso, ¡Sácame de aquí! ha hecho en su contra.

Cuál es la disputa entre Adame y Carlos Jiménez

Adame busca que Carlos Jiménez, el periodista que difundió el video de cómo inició la golpiza, pague ante la ley.

¡Alfredo Adame nos comparte que una mujer intentó robarse el expediente de la denuncia de la agresión que sufrió afuera de su casa! 😱📺 #VLA #EliminadoQuieroCantar pic.twitter.com/n0G4GWuDiQ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 21, 2022

“Un estúpid* que se llama C4Jiménez que según él es el gran investigador y es un piter* ahí que quien sabe de dónde sacó, que ya le traen echado el ojo y se lo van a escabechar en cualquier momento bandas de narcomenudeo, de roba coches o algo, le van a meter un tiro. Es un pobre estúpid*” , afirmó Alfredo Adame frente a las cámaras de Eden Dorantes.

Ante esto, el periodista de nota roja no se quedó callado y, por medio de un tuit, el reportero de nota roja expresó: “Dice Alfredo Adame que van a meterme un tiro… Tras revelar este video donde se ve que él soltó la primera patada, el actor aseguró que sabe que narcotraficantes van a atacarme. Si tiene algo, debería acudir a @FiscaliaCDMX De pena la actitud del señor”, escribió C4 en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO