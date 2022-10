El contundente consejo de Gael García para todos aquellos que quieren incursionar en la actuación

El actor se sinceró sobre su trayectoria en el medio artístico nacional e internacional. (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Gael García Bernal -uno de los artistas mexicanos más reconocidos por su desempeño como actor, productor y director- compartió un contundente aconsejo para todos aquellos que sueñan con convertirse en actores o actrices y se sinceró sobre el importante papel que tiene la Ciudad de México como una de las megalópolis más importantes de todo el mundo que todavía tiene mucho que dar.

El protagonista de Amores perros, El crimen del padre Amaro y Un pedacito de cielo se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por su entrevista con Roberto Martínez para Creativo. Durante la charla, recordó algunos momentos importantes en su carrera que lo llevaron a convertirse en un intérprete mexicano de renombre a nivel internacional y cómo enfrentó su crisis de identidad artística para determinar si quería ser actor, productor o director.

La docuserie "El Tema" está disponible en el canal de YouTube "La corriente del Golfo". (Foto AP/Alastair Grant)

Durante la charla, platicó sobre su nueva docuserie El tema donde trata problemáticas relacionadas al cambio climático. Para comenzar, explicó que reciclar la basura es una buena acción para el planeta, pero no es suficiente aunque por años se ha manejado como una estrategia efectiva: “Nos la han vendido como la solución a todas las cosas y no lo es”.

Por fortuna ya trascendió muchísimo las a eso porque ya entendimos que la emergencia climática no es solo acerca del derretimiento de la masa de hielo del planeta, sino acerca de todo. Nosotros desde una inquietud y una especie de pánico porque a mí en algún momento no me dejaba dormir, decidimos investigar dentro de nuestro haber y dentro de Latinoamérica.

El actor explicó que su proyecto nació debido a su constante preocupación y sirvió no solo para generar conciencia, también para que él mismo aprendiera más al respecto. Fue bajo este contexto que reflexionó sobre las posibilidades que tiene la CDMX como un lugar predilecto para el desarrollo por las condiciones climáticas y porque es un centro donde coexisten varias industrias.

“La Ciudad de México es un organismo vivo, es de las pocas megalópolis del mundo de albergar a muchísimas personas por las condiciones climáticas, es como muy benigna para el ser humano; es un lugar que podría ser un especie de paraíso interesante de desarrollo, de pensamiento y de comunidad”, dijo.

The 75th Cannes Film Festival - Screening of the film "L'innocent" Out of Competition and Anniversary Event - Cannes, France, May 24, 2022. Guillermo del Toro sings next to Gael Garcia Bernal. REUTERS/Eric Gaillard

Por otro lado, comentó que durante su trayectoria artística mucha personas se han acercado para pedirle algún consejo por sus conocimientos en la industria del entretenimiento y tras pensar en qué podría ser verdaderamente útil llegó a la conclusión de que lo más importante para cualquier persona es dejar de hacer lo que no se quiere hacer.

“Cuando me preguntan ‘¿qué consejo me darías para estudiar actuación?’ el único consejo así real que aplica creo para todo el mundo es para lograr lo que quieres hacer, pues no hagas lo que no quieres hacer. Suena muy básico, muy tonto y también un poco abstracto, pero es verdad”, mencionó.

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studiso)

Y es que según explicó, en muchas ocasiones las personas que tienen la oportunidad de elegir a qué dedicarse terminan nublando sus deseos por el dinero. Incluso, reconoció que algunos de sus colegas han pasado por esas situaciones, pero no los criticó, solo comentó que lo mejor siempre será esforzarse por los sueños, pues solo así habrán resultados.

“Para hacer lo que quieres hacer es tan importante a lo que dices que ‘no’ accedes porque ahí naturalmente aflora el viaje artístico, empieza a manifestarse inconscientemente también”, dijo.

