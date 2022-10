“Comienza la purga”: aseguró Epigmenio Ibarra tras la compra de Twitter por Elon Musk

El periodista Epigmenio Ibarra aseguró que Musk realizará múltiples despidos en Twitter

Después de que el empresario estadounidense, Elon Musk, se convirtiera en el dueño de Twitter, diversos personajes de la esfera social se han posicionado en contra, tal es el caso del productor Epigmenio Ibarra; quien aseguró que el CEO de Tesla iniciará una “purga” en la compañía, esto después de que Musk despidiera a múltiples directivos de la red social.

El periodista mencionó que la decisión de cesar las actividades de Parag Agrawal, director general, y de Ned Segal, director financiero de Twitter, será sólo el inicio de una múltiple depuración de personal. “Comienza la purga: Elon Musk tomó el control de Twitter y cesó a tres altos directivos, entre ellos, el director general (CEO), Parag Agrawal, y al director financiero (CFO), Ned Segal.”, escribió el productor en sus redes sociales.

Comienza la purga:

Elon Musk tomó el control de Twitter y cesó a tres altos directivos, entre ellos, el director general (CEO), Parag Agrawal, y al director financiero (CFO), Ned Segal. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) October 28, 2022

Cabe destacar que, después de adquirir la red social, Musk publicó que “el pajarito ya era libre” y posteriormente se dieron a conocer los múltiples destituciones de la compañía.

Entre estas, resaltó la de Vijaya Gadde, quien era directora de política legal y quien tuvo un papel importante en la anulación de la cuenta del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto después de que simpatizantes del funcionario se reunieran para asaltar el capitolio el enero de 2021.

Donald Trump no aclaró si regresará a Twitter una vez que Musk retire la suspensión de su cuenta. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

De acuerdo con el CEO de SpaceX, se creará un consejo con opiniones diversas para la moderación de contenido y aseguró que, después de mantener una reunión con el equipo que se decidirá acerca del futuro de las cuentas canceladas, así como de las próximas medidas a implementarse.

“Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomará ninguna decisión de contenido importante, ni se reestablecerán cuentas antes de que el consejo se reúna.”, mencionó el empresario.

Al respecto, el ex presidente norteamericano opinó que ahora la red social se encontrará en buenas manos, además que ya no estará a cargo por personas de izquierda, quienes odian a la nación estadounidense]; sin embargo, no confirmó si regresará a la red social. De acuerdo con información del The New York Times, Musk revertirá el baneo permanente contra Trump.

Musk pretende convertir a la red social en un espacio más abierto para las opiniones personales. Ruvic/Illustration/File Photo

“Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que realmente odian a nuestro país”, escribió el funcionario en Truth Social, espacio que formó tras la suspensión de su cuenta en Twitter el año pasado.

Cuáles serán las nuevas medidas que tendrá Twitter

Uno de los principales objetivos de Musk en la red social es cambiar las políticas de moderación de contenido para la existencia de un espacio con mayor libertad de expresión, de igual forma, planea revertir las penalizaciones contra los personajes que fueron baneados. A pesar de ello, aseguró que no tiene intención de crear un “infierno sin límites”.

Actualmente, Elon Musk es la persona más rica del mundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Es obvio que Twitter no puede convertirse en un infierno de libertad, donde se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias. Además de cumplir con las leyes del país, nuestra plataforma debe ser cálida y acogedora para todos, donde se pueda elegir la experiencia deseada según las preferencias de cada uno, al igual que se puede elegir”, afirmó.

En una carta abierta, el nuevo dueño de la red social aseguró que su objetivo al comprar Twitter fue para ayudar a la humanidad y desea que la red social se convierta en la plataforma publicitaria más importante del mundo. Aclaró que para él, la publicad puede aportarle mucho a la población, si se hace de la forma adecuada.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

“Por eso compré Twitter. No lo hice porque fuera fácil. No lo hice para ganar más dinero. Lo hice para tratar de ayudar a la humanidad, a la que amo. Y lo hago con humildad”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: