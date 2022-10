“Me echaron gas y me quemaba”: los crudos detalles de la estancia de Shocker en los separos

El "Shocker" fue captado en calles de Tuxtla Gutiérrez en presunto estado incoveniente (Foto: Twitter@Larebeldiamx)

Tras haber sido detenido el pasado 15 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por presuntamente alterar el orden público, el luchador Shocker fue trasladado a los separos en la localidad, donde supuestamente intentó quitarse la vida dentro de su celda.

En redes sociales circularon imágenes captadas desde el interior del Centro de reclusión por faltas administrativas “Módulo: La popular”, donde se le ve al luchador apodado también “1000% Guapo” al desnudo y con el rostro ensangrentado por presuntamente haber intentado dañarse a sí mismo.

Luego de 12 horas de arresto, José Jairzinho Soria Reyna, nombre real del deportista, fue liberado porque fue pagada su multa y no por los payasos apodados “Destrampados” -quienes laboran en el programa matutino Venga la alegría de TV Azteca-, como se había difundido en las redes sociales.

Jose Luis Jair Soria mejor conocido en el ámbito de la lucha libre como #Shocker fue detenido en Tuxtla Gutiérrez Chiapas el famoso luchador del @CMLL_OFICIAL agredía a automovilistas en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez autoridades municipales lo detuvieron. pic.twitter.com/dMbuolwJ4i — Rafael Kros Eco ® (@kroseco25) October 16, 2022

Tras lo sucedido, el gladadior de lucha libre aclaró lo sucedido y desmintió que haya querido atentar contra su vida con su propia ropa interior, y descartó que los payasos de televisión hayan pagado la fianza por la cual logró salir de la cárcel.

“Sí, traté de atentar contra mi vida, ¿cómo va a ser posible eso? Mentira totalmente. Yo me quité la ropa porque tenía miedo, me echaron gas y me quemaba, yo tenía miedo, desconozco quién tomó las fotos, mi intención no es afectar a nadie, lo que yo quería era regresar a México”, expresó el luchador en el programa De primera mano.

El “1000% Guapo” negó que los payasos hayan pagado por su liberación: “El promotor de lucha habló y dijo que él pagó la multa, no es cierto, tampoco Los Destrampados, ellos pagaron el vuelo de la tarde” aclaró el deportista, quien admitió haber tenido en el pasado problemas por el consumo de cocaína, pero aclaró que durante el incidente no iba bajo el influjo de ninguna sustancia.

El luchador #Shocker viene al foro y aclara todo lo que pasó tras altercado en Chiapas donde fue detenido y niega haber intentado atentar contra su propia vida #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ipztfxtAOA — De Primera Mano (@deprimeramano) October 24, 2022

Días atrás, Shocker había colgado en su canal de YouTube un video donde aclaró lo sucedido y ofreció una explicación frente a la situación que afectó tanto su vida personal como la de su madre.

“Mi intención no era suicidarme, que les quede muy claro, y menos con mi ropa interior, por favor, nunca he visto que se cuelgue uno con sus calzones” aseguró en un video dirigido a su público.

Shocker reconoció que cometió un error al haberse despojado de sus prendas al interior del penal donde fue recluido, pero denunció el hecho de haber sido grabado y fotografiado después de haber sido remitido por haber alterado el orden público.

“No fue muy agradable estar ahí, no es un bonito lugar y menos que te tomen fotos, está muy penado por la ley señores, ya lo saben, no sé quién fue ni porqué lo hizo, ni sus intenciones”, explicó en su plataforma.

En su mensaje, el profesional del cuadrilátero aseguró que ahora se encuentra estable en su hogar y pidió, tanto a sus seguidores como a sus detractores, dejar de lado el tema pues es algo que puso en alerta a su familia y perjudicó los nervios de su mamá. “Mi jefecita ya estaba en su casa, por favor haters no se manchen, asustaron a mi jefa, con todos esos dimes y diretes que si yo estaba vagando en Tuxtla Gutiérrez”, expresó.

¿Qué sucedió con Shocker?

Según los vídeos que circularon en las redes sociales, el gladiador fue detenido tras alterar el orden público en la calle 11 Poniente y avenida Central, en Tuxtla Gutiérrez, ya que se le vio discutiendo con conductores automovilísticos, además de golpear al menos a una camioneta que transitaba por la zona e insultar a los peatones.

Oficiales de la policía local lo detuvieron tras una denuncia anónima, ya que aseguraron que el luchador se encontraba en estado de ebriedad y “bajo efectos de enervantes”.

Cabe mencionar que Shocker había acudido al estado de Chiapas ya que tenía una presentación programada para el domingo 16 de octubre en el Centro Deportivo Roma, en la que también participaría Scorpio Jr., en una lucha contra Máximo y La Máscara.

SEGUIR LEYENDO: