Por qué los pilotos y sobrecargos de Aeromar protestaron en la Terminal 2 del AICM

Aeromar está en quiebra técnica, aseguran pilotos y sobrecargos. (Foto: twitter/@ASSA_MX).

Más de 200 Pilotos y sobrecargos de Aeromar, aerolínea regional, de capital privado, con sede en la Ciudad de México, se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por la falta de pagos.

Ricardo del Valle, Secretario General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) encabezó la manifestación en la Terminal 2 del AICM quien desde temprano informó a través de su cuenta de twitter que exigían el pago a todos los trabajadores de la aerolínea, así como los adeudos que se han ido acumulando.

Ricardo del Valle Secretario General de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México dijo que el conflicto en Aeromar puede agravarse ya que la aerolínea está emplazada a huelga. (Foto: twitter/@DelvalleASSA).

“Buenos días, nos encontramos el día d e hoy en la Terminal 2 del #AICM , solicitando a @AeromarMx pague a nuestros compañeros #Sobrecargos y trabajadores todo los adeudos que tiene con nosotros. @STPS_mx, @SCT_mx, @SEGOB_mx, #AVIACION”, escribió Ricardo del Valle en su red social.

Y es que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y ASSA afirmaron que Aeromar está en quiebra técnica y por ello no paga la totalidad de sueldos a sus trabajadores, ni los impuestos al gobierno federal.

Durante el mitin de protesta en el Aeropuerto Internacional de CDMX, el secretario general de ASPA, José Humberto Gual, indicó que tan solo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) adeuda 3 mil 500 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Al menos 200 trabajadores de los sindicatos de pilotos y sobrecargos creen que pueda estallar una huelga en el primer minuto del jueves. (Foto: twitter/@ASSA_MX).

Por su parte, Ricardo del Valle, informó que igualmente la aerolínea tiene grandes deudas con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) por la compra de turbosina, así como renta de mostradores en el AICM y otros aspectos, que se estima son alrededor de 70.5 millones de pesos.

Comentó que están apoyando a los trabajadores de tierra y administrativos de la aerolínea, ya que igualmente se están viendo afectados por está situación. A lo anterior, se tiene conocimiento que desde hace cinco años Aeromar hace retenciones de los pagos de IMSS e Infonavit, esto es, se cobra al trabajador, pero no sé entrega al gobierno, señaló Del Valle.

Por parte en su cuenta de twitter, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, también exigió un manejo de cuotas de manera transparente y mencionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al grupo Por la democratización de los trabajadores. “@ASSA_MX Exigimos a @AeromarMx un manejo transparente de las cuotas obrero/patronales, el pago de nuestras cláusulas contractuales y nuestro fondo de ahorro. @STPS_mx @SCT_mx @UNT_mx”.

"@ASSA_MX Exigimos a @AeromarMx un manejo transparente de las cuotas obrero/patronales, el pago de nuestras cláusulas contractuales y nuestro fondo de ahorro. @STPS_mx @SCT_mx @UNT_mx". (Foto: twitter/@ASSA_MX).

En tanto el secretario general de ASPA, quien señaló que con los pilotos la deuda se ubica en 100 millones de pesos y día con día aumenta la cifra, recordó que el dueño de la aerolínea, Zvi Katz, ya huyó del país y actualmente se encuentra viviendo en Israel , y comentó: “Si no estuviera en una quiebra estaría enfrentando sus obligaciones patronales, fiscales y hacendarias. El empresario (Zvi Katz) me lo dijo, palabras textuales Aeromar fue un buen negocio cuando le dejó dinero, pero últimamente ha dejado de dar dinero y no se quién se va a hacer cargo”.

Pilotos y sobrecargos de Aeromar se manifestaron este lunes en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir el pago de salarios al dueño de la aerolínea. (Foto: twitter/@DelvalleASSA).

Mediante un comunicado, la compañía refirió que está afrontando retos importantes en el sector aéreo, derivado de la pandemia de coronavirus, además de todas las afectaciones que se han generado.

“Aeromar mantiene y mantendrá conversaciones activas con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), así como con el resto del personal, para regularizar lo más pronto posible la situación acorde a la estrategia financiera de la empresa ajustada a la nueva realidad”. Además comunicaron que la empresa ofreció a los pilotos un plan de pagos que les permitiría cumplir con sus compromisos como el relativo al fondo de ahorro de los trabajadores.

Durante el mitin en el AICM, estuvieron presentes otras organizaciones sindicales como el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), quienes mostraron sus apoyo al movimiento de los trabajadores de aviación.

SEGUIR LEYENDO: