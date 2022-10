“Si usted no participó, lo lamento”: Monreal arremetió contra la senadora que le dijo “migajas” a su trabajo

Ricardo Morenal le contestó a senadora que lo criticó (Foto: Senado de la República)

Durante el debate parlamentario previo a la votación de la reforma constitucional de la Guardia Nacional (GN), la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario Plural (GPP), criticó el desempeño del Senado al redactar el nuevo dictamen de dicha iniciativa y, al hacerlo aludió, a Ricardo Monreal.

“Él (Ricardo Monreal) nos dice que debemos de agradecer las migajas que nos dieron con lo que incorporaron al dictamen”, dijo desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, motivo por el cual el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo uso de la voz para responderle por alusiones personales.

Cabe destacar que De la Sierra Arámburo, sostuvo que los mecanismos de comparecencia planteados en esta nueva redacción no son suficientes para que se hable de un auténtico mecanismo de control, algo que también fue retomado por Monreal Ávila para revirar la perspectiva de la senadora.

Inmediato a la participación de la senadora, Ricardo Monreal se acercó a la Tribuna para defender su trabajo y dejar claro que lo que hizo, junto con los diferentes líderes parlamentarios fue una tarea decisiva para mejorar el dictamen de la mal llamada “Ley Alito”.

De las primeras cosas que destacó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado fue que los mecanismos de control parlamentario propuestos como la comparecencia sí tiene valor como control parlamentario ante las Fuerzas Armadas.

“Estoy más consciente y estoy más tranquilo con esta propuesta que con la anterior […] No deberíamos regatear el esfuerzo que hemos realizado por muchos días. si usted no participó, lo lamento”

Aseguró que hubo un esfuerzo que no se puede descalificar, mismo que se vio materializado en las modificaciones a la minuta enviada desde la Cámara de Diputados, pues de los 13 puntos nuevos que propusieron todas las corrientes en la cámara, sólo dos no fueron incluidas en la nueva redacción por la incompatibilidad que tenían con el dictamen mismo.

“Le puedo decir que lo que contiene la modificación de la minuta que proviene de la Cámara de Diputados es aportación de todos”

De tal manera que afirmó que de ninguna manera la senadora puede disminuir o minimizar lo que se hizo con la minuta “eso es lo que no le acepto, no le admito”, por lo que la instó a no caer en falsos debates, pues hubo un trabajo intenso de redacción y conciliación en la iniciativa que se votará este martes.

Finalmente, recordó los ejes en los que se sustentan las aportaciones y que no contenía la redacción del Palacio Legislativo de San Lázaro:

1. Las Fuerzas Armadas estarían obligadas a realizar comparecencias y entregarán informes semestrales en los que demuestren sus aportaciones y resultados en tareas de seguridad y protección ciudadana. En dichos ejercicios participará la Sedena, Semar y Segob.

2. Se promueve la evaluación al desempeño del Ejército y la Marina en tareas de seguridad y protección ciudadana de manera constante mientras continúen como fuerzas permanentes del orden.

3. El Congreso de la Unión constituirá una comisión bicameral encargada de evaluar el quehacer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en México, así se ejercerá una facultad de control de la que los soldados y marinos no son objeto, con la intención de que su desempeño mejore.

4. Se contempla un plan de fortalecimiento a las policías estatales, el cual constará de adiestramiento, dotación de recursos, formación profesional y demás insumos que preparen a los cuerpos civiles lo suficiente para que puedan suplir a las Fuerzas Armadas en sus quehaceres sin que esto represente un riesgo mayor.

