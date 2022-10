Así celebró ‘Checo’ Pérez en Instagram tras ganar el GP de Singapur de Fórmula 1

Las últimas publicaciones de Sergio 'Checo' Pérez en Instagram. (Infobae/Jovani Pérez)

Sergio “Checo” Pérez se impuso este domingo en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Singapur, su segunda victoria de la temporada y la cuarta en su historia como corredor en esta categoría después de los triunfos de Baréin (2020), Azerbaiyán (2021) y Montecarlo (2022).

Ni siquiera la sanción de cinco segundos que se le impuso tres horas después de haber finalizado la carrera a consecuencia de haber rodado muy cerca del coche de seguridad privó al mexicano de su triunfo, ya que mantuvo una diferencia de siete segundos con respecto al segundo puesto.

Ante este logro, el tapatío no dejó pasar la oportunidad de inmortalizar uno de los mejores momentos de su carrera en sus redes sociales como Instagram, sobre todo luego de declarar que han sido semanas complicadas en donde ha sido criticado por no tener resultados positivos.

“Este triunfo pone fin a una mala racha en las últimas carreras, y algunos medios de comunicación en la Fórmula 1 lo agrandan todo. Quizá porque soy mexicano, pero si dejo de estar dos veces seguidas en el podio, dicen que Red Bull me tiene que echar y cosas de ésas”, dijo el corredor a EFE.

Checo Pérez y sus inicios

Sergio Michel Pérez Mendoza, mejor conocido como Checo Pérez, nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. El camino a convertirse en uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 de la actualidad y de la historia de México fue largo y lo comenzó desde muy joven.

Contagiado por el fanatismo de su padre, el ex piloto y político Antonio Pérez Garibay, Checo incursionó en el automovilismo a los seis años en competiciones infantiles de karting.

Sergio Pérez destacó en las competencias juveniles, ganando carreras, convirtiéndose en campeón y subiendo poco a poco de categorías e incluso saltándose algunas para contender con otros jóvenes pilotos más grandes que él.

Su talento era tal que Checo Pérez fue patrocinado por la Escudería Telmex, que lo llevó a participar en la Skip Barber National Championship en 2004, a los 14 años de edad, donde solo consiguió un podio y terminó la competición en onceavo lugar, pero fue considerado el “Novato del año”.

Al año siguiente, a los 15 años, Sergio Pérez saltó a la Fórmula BMW en Alemania, donde estuvo dos años con los equipos 4speed Media y ADAC Berlín-Brandenburg. En su primer año en tierras alemanas consiguió solo un podio y terminó en decimocuarto lugar, pero el segundo mejoraría su racha al duplicar sus podios y alcanzar el sexto lugar.

A la par, Checo tuvo un breve paso como piloto de pruebas del equipo mexicano que compitió en el A1 Grand Prix donde pasó sin pena ni gloria.

Su primer gran boom vino en 2007, cuando llegó a la Fórmula 3 Británica en su Clase Nacional, uno de los campeonatos de su tipo más relevantes y prestigiosos del mundo. En su primer año, Pérez ganó la competición logrando 19 podios en 21 carreras, siendo el campeón más joven con 17 años. Para el siguiente año, Checo subió a la Clase Internacional donde quedó en cuarto lugar haciéndose de siete podios.

Sergio Pérez de Red Bull celebra después de ganar el Gran Premio de Singapur. (REUTERS/Caroline Chia)

En los siguientes dos años, de 2008 a 2010, Sergio Pérez participó en el GP2 en su edición principal, así como en la asiática, donde tuvo una discreta participación siendo el último año su mejor actuación con siete podios para quedar en segundo lugar.

En ese lapso también tuvo su primer acercamiento a la Fórmula 1, siendo piloto de pruebas de la escudería Sauber. Fue en 2011 cuando debutó oficialmente como piloto de la F1 con modestas participaciones, un decimosexto y décimo lugar en sus primeras dos participaciones, consiguiendo sólo tres podios, siendo un resultado importante considerando el poco prestigio de la escudería.

Sin embargo, esta participación fue suficiente para llamar la atención de McLaren, quien contrató a Checo Pérez para sustituir al histórico Lewis Hamilton en 2013. Las expectativas sobre el mexicano eran enormes, pero sus resultados no fueron suficientes y tras un campeonato sin ningún podio y terminando en el lugar once, dejó Mclaren.

Pese a ello, la Fórmula 1 aún le tenía las puertas abiertas y se sumó al equipó de Force India, donde estuvo cinco años, de 2014 a 2018, consiguiendo cinco podios y siento el séptimo lugar su mejor puesto.

Por diversos problemas económicos, Force India cayó en bancarrota y fue rescatada por un empresario canadiense que la refundó como Racing Point Force India. Debido a problemas con los nuevos dueños de la escudería, Checo abandonó el equipó dos años después, en 2020, cerrando su paso por Racing con un destacado cuarto lugar y siendo sustituido por Sebastian Vettel.

Con su permanencia en la Fórmula 1 en riesgo, una nueva puerta se abrió con la escudería de Red Bull, en la que se mantiene hasta la fecha y con la que ha tenido sus mejores resultados con cinco podios y un cuarto lugar en su última competencia.

Sergio Pérez no ha estado alejado de las polémicas. En 2014 fue tachado de misógino al hablar sobre la piloto Susie Wolff, de quien dijo en una entrevista televisiva que no se podían esperar “grandes cosas de ella”.

Luego, cuando el piloto tapatío se le preguntó si le gustaría que Wolff fuera su coequipera, respondió: “No, imagínate donde te gane una mujer [...] Ya es el colmo, mejor que se vaya a la cocina”. Las viralización de las palabras de Checo Pérez lo obligaron a disculparse en redes sociales.

Otra polémica ocurrió a mediados de este 2020, tras ganar el Gran Premio de Mónaco, Sergio Pérez celebró a lo grande y fue captado en video presuntamente siendo infiel a su esposa.

En respuesta, el piloto respondió en una “storie” en su cuenta de Instagram diciendo: “Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso. Una muy mala fiesta. La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy”.

Y agregó: “Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momentos que estamos viviendo como familia. Gracias”.

