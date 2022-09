“El Gavilán”, ex líder de los “Caballeros Templarios” y miembro del CJNG, quedó libre gracias a un juez

Edilberto Bravo Barragán “El Gavilán”, exintegrante de Los Caballeros Templarios y miembro del CJNG (SSPC)

El pasado miércoles 14 de septiembre el Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdiciión en Azueta, Montes de Oca y Galeana, en el estado de Guerrero, Benjamin Gallegos Segura, dejó en libertad a Edilberto Bravo Barragán “El Gavilán”, exintegrante de Los Caballeros Templarios y miembro del CJNG.

“El Gavilán”, ex líder de los Caballeros Templarios en la Costa Grande de Guerrero, fue detenido en julio de 2016 en un balneario conocido como “Barra de Potosí”, ubicado en el municipio de Petatlán.

El 20 de enero de 2021 el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal, con competencia en Azueta y Montes de Oca, sentenció a “El Gavilán” a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Bravo Barragán fue detenido al interior de una casa de playa que era propiedad del entonces líder perredista Esteban Cárdenas Santana, ex gobernador municipal de Petalán. También ha sido señalado públicamente por sus presuntos nexos familiares con Alejandro Bravo Abarca, ex jefe de la oficina del ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Edilberto Bravo también fue señalado como uno de los principales traficantes de cocaína y precursores químicos procedentes de Colombia y China.

También fue identificado como miembro del CJNG (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM)

La mercancía ilegal llegaba a la zona costera, específicamente al puerto marítimo ubicado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, considerado como la zona de abastecimiento de narcóticos a los Estados Unidos por la ruta del Pacífico.

La detención de “El Gavilán” se realizó luego de que el 8 de mayo de 2016, la Policía Federal detuviera a cinco de sus pistoleros en el poblado de San Jeronimito, entre ellos a Jesús Gilberto González Lobato, “El Guacho”, señalado como jefe de sicarios del grupo delictivo que estaba afincado en Petatlán.

En esa época la franja de la entidad conocida como “Costa Grande” estaba bajo el control de la Guardia Guerrerense, dirigida por “El Gavilán” y señalada como una extensión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, lamentó este jueves 29 de septiembre la liberación de “El Gavilán”.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (Foto: Semarnat)

“Señalar un hecho que nos parece grave, que fue la libertad de Edilberto ‘N’, alias ‘El Gavilán’, generador de violencia y jefe del grupo criminal Guardia Guerrerentes, antes ‘Templarios”, dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Él había sido detenido desde 2016, había sido sentenciado por un tribunal de enjuiciamiento penal compuesto por tres jueces. Se le sentenció a 50 añlos por secuestro agravado, sin embarrgo el pasado 14 de septiembre el magistrado de la sala penal unitaria con jurisdicción en Azueta y Galeana ordenó la inmediata y absoluta libertad revocando la sentencia”, explicó.

De acuerdo con el Magistrado Gallegos, se dejó en libertad al líder cirminal porque supuestamente existieron inconsistencias respecto del lugar de privación y cutiverio de la víctima, por lo que se determinó que no había pruebas suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.

Fue el 21 de marzo de 2016 cuando “El Gavilán” privó de la libertad a la víctima en complicidad con cuatro personas en un taller mecánico de Zihuatanejo. Después lo llevaron a una casa de seguridad y exigieron dinero por su rescate.

