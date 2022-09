“La ineptitud ya se hizo costumbre”: la ácida crítica de Chumel Torres a la 4T por vacunas COVID caducadas

Chumel Torres arremetió contra AMLO por vacunas caducadas (Fotos: Twitter)

Tras darse a conocer que más de cinco millones de vacunas contra el COVID-19 caducaron en el país, las críticas no le han dejado de llover a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre ellas, la del creador de contenidos, Chumel Torres.

El pasado sábado 24 de septiembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República aseguró que los mexicanos ya se acostumbraron a la ineptitud del Gobierno federal, y pidió a los internautas dejar de fingir que no se han dado cuenta.

“La ineptitud ya se hizo costumbre. No finjamos que no”

Ante su publicación, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios aseguraron que ya no se sorprendían ante este tipo de noticias.

El conductor de El Pulso de la República aseguró que los mexicanos ya se acostumbraron a la ineptitud del Gobierno federal (Foto: Cuartoscuro)

“Ahora que lo mencionas, leí la nota por la mañana y aunque me dio coraje no me pareció ya extraño. Voy perdiendo la capacidad de asombro ante tanta pendejad*”, “Y le siguen quitando presupuesto al sector salud, los pobres niños ya no tienen su esquema de vacunación completo. Quitaron el tamiz neonatal, y cómo se han atacado con los niños con cáncer, hasta acusando a sus padres de golpistas”, y “La pregunta es por qué se desperdiciaron o por qué nunca se aplicaron? ¿Quién fue el responsable?”, fueron algunas de las respuestas.

SSa aclaró: las dosis no fueron aplicadas “porque caducaron”

Y es que luego de que se diera a conocer el presunto desperdicio de vacunas contra el COVID-19, la Secretaría de Salud (SSa) informó que cinco millones 41 mil 50 biológicos presentaron caducidad vencida, lo que representó el 2.07 por ciento del total disponible en el país.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que se desecharon las dosis debido a que “algunos biológicos sufren accidentes de red de frío o se desperdician durante la jornada (por fallas eléctricas, errores humanos, desastres naturales) o cumplen su vida útil sin poder ser aplicadas a la población por falta de demanda o preferencias personales, entre otras causas”.

#ComunicadoSalud



Brigadas Correcaminos han aplicado en México más de 223 millones de vacunas contra COVID-19.



➡️ https://t.co/Fx9ku4MHk3 pic.twitter.com/2m6lB2skQ2 — SALUD México (@SSalud_mx) September 24, 2022

Asimismo, la Secretaría, a cargo del doctor Jorge Alcocer Varela, indicó que la estrategia de vacunación contra el virus SARS-COV-2 contempló la utilización de vacunas que solo cuentan con autorización de emergencia, lo que implica tiempos recortados de vida útil por la limitada evidencia.

Precisó, además, que la gran mayoría de las dosis con caducidad vencida, antes de su aplicación, corresponden a vacunas donadas de AstraZeneca, con 3.4 millones (68 por ciento del total de vacunas caducadas en Birmex), y el resto corresponden a Sputnik V.

“En el caso de las vacunas de Sputnik V, una razón adicional que complicó su aplicación fue el retraso importante en la entrega específica del componente 2 por parte del laboratorio productor, lo que implicó que ante la incertidumbre de completar esquemas se retrasara el inicio de esquemas primarios de vacunación con el componente 1″, se lee en el texto.

Salud destacó que la situación no fue exclusiva de México (REUTERS/José Luis González)

Salud destacó que la situación no fue exclusiva de México, ya que durante la vacunación, países como Estados Unidos, España, Alemania y Uruguay reportaron la caducidad del biológico contra COVID-19, “así como mermas por diversas causas que no son atribuibles a procesos irregulares”.

“Este tipo de mermas son esperadas en cualquier proceso de vacunación y mermas menores del 5 por ciento están dentro de lo esperado”, argumentó la dependencia.

