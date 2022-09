“Qué chiquito señor”: así fue la dura crítica de Chumel Torres contra AMLO

Las críticas se dieron después de que Jorge Ramos cuestionó la estrategia de seguridad de AMLO.

El youtuber mexicano Chumel Torres criticó la forma en cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) responde los juicios contra su administración. En un tuit, el también comediante calificó como “triste” dichas acciones pues no discute ningún tema o dato. “Para eso son los datos, para representar a la realidad. Y a la realidad le importa un pepino si estás de acuerdo o no”, mencionó el influencer en un tuit.

La opinión surgió después de que Chumel compartiera un video donde aparece el periodista Jorge Ramos, quien en la conferencia matutina del pasado 22 de septiembre cuestionó la efectividad de la estrategia de seguridad en el país. De acuerdo con Ramos, el gobierno de AMLO supera las cifras de homicidios dolosos de sexenios anteriores, “su gobierno ya es el más violento de la historia moderna de México (...). Su estrategia de seguridad no ha funcionado; la militarización no ha funcionado”, fueron las palabras del también presentador de Univisión.

De acuerdo con el periodista, si no se modifica la estrategia de seguridad, las cosas se pondrán "mucho peor". (Foto: Captura de pantalla)

El periodista utilizó las cifras del propio Gobierno Federal, en dichos datos se mostró que desde la llegada de AMLO, en 2018, han existido un total de 126 mil 206 personas asesinadas. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 24 mil 478 homicidios y con Felipe Calderón Hinojosa fueron 12 mil 683. Ramos urgió al tabasqueño a cambiar la estrategia de seguridad, de lo contrario, el gobierno cerrará con 191 mil muertos, “si usted no corrige las cosas se van a poner mucho peor”, declaró.

Por su parte, el dueño del canal El pulso de la República escribió en su cuenta de Twitter que en vez de hacerlo tendencia y ponerle atención, deberían prestar interés a la cantidad de muertos en el país, mencionó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de hacer algo. “Son sus datos. Son sus muertos. Hagan algo que no sea TTs”, afirmó.

En otra publicación Chumel arremetió contra el ejecutivo nacional al mencionar que son sus “adversarios” los quienes nunca están de acuerdo. “No le refuta ni un dato. No contraargumenta. Dice que son sus adversarios, qué no está de acuerdo”, afirmó. También cuestionó que los datos representan la realidad y a estos no les importa si se está de acuerdo con ellos o no, por lo que son muy lamentables las acciones realizadas por AMLO.

No le refuta ni un dato.



No contraargumenta.



Dice que son sus adversarios, qué no está de acuerdo.



Para eso son los datos, para representar a la realidad.

Y a la realidad le importa un pepino si estás de acuerdo o no.



Qué chiquito señor. Qué triste. — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 22, 2022

Ante tales reclamos, el ex presidente Vicente Fox Quesada celebró las opiniones del influencer y las calificó como bastante duras. “Chumel bateaste duro con este twit. Bravo cuando se dicen verdades la gente las toma. Que insignificante se vio”, manifestó el político mexicano.

CHUMEL BATEASTE DURO CON ESTE TWIT.

BRAVO CUANDO SE DICEN VERDADES LA GENTE LAS TOMA.

QUE INSIGNIFICANTE SE VIO. https://t.co/McEbClKgpF — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 23, 2022

Las críticas de Ramos y Chumel se dieron en medio del debate sobre la iniciativa de reforma para extender hasta el 2028 la presencia del Ejército Mexicano en las calles, como apoyo a la estrategia de seguridad. Esta propuesta aún no ha sido aprobada, pues los senadores de la Cuarta Transformación no consiguieron los votos suficientes.

Chumel también criticó a Beatriz Gutiérrez Müller

Además de criticar la postura del presidente de México cuando es cuestionado, el youtuber también arremetió contra la esposa del mandatario en días pasados, donde calificó como “naco” las acciones realizadas por Beatriz Gutiérrez Müller durante la ceremonia de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. En dicho evento, la también escritora supuestamente habría retirado a Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, y a Alejandro Armenta, presidente del Senado, de la escolta de ceremonia.

Ceremonia por el 175 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Foto: CUARTOSCURO

En esa ocasión, la investigadora calificó las opiniones de Chumel como “racistas y clasistas” y lo invitó a conocer los protocolos militares de dichos actos.

SEGUIR LEYENDO: