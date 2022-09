Muertes de migrantes rebasan las morgues en EEUU

Migrantes escalando frontera en EEUU (REUTERS/Adrees Latif)

Las muertes y hallazgos de migrantes atrapados en camiones, camionetas, maletas, cajas y vehículos ilegales, son noticias que se ven a diario en México y EUA. En algunas ocasiones corren con la suerte de ser rescatados y atendidos a tiempo para convertirse en sobrevivientes. Sin embargo, la mayoría de las veces mueren en condiciones terribles sin que nadie pueda hacer nada.

Para cruzar la frontera entre México y EEUU las personas migrantes se enfrentan a los “coyotes” y a las condiciones del clima en esas zonas, así como a los límites naturales que dividen los países. Estos son dos de los factores que provocan las muertes de incontables de soñadores que anhelan mejores oportunidades de vida y tocar con sus propias manos el “sueño americano”.

Hablando de muertos y fallecimientos en serie, las morgues en los estados de la frontera sur de EE.UU. como Arizona y Texas se encuentran saturadas y no se dan abasto para procesar y almacenar los cuerpos de indocumentados. Ya que prácticamente todos los días se reporta por ejemplo, una persona ahogada en el Río Grande o rancheros descubren una persona muerta dentro de sus propiedades, tal y como contó a la agencia Efe, Tom Schmerber, alguacil del condado Maverick en Texas.

Tal vez en nuestro día a día no imaginamos la gran cantidad de personas intentando llegar al país vecino, las tragedias no solo ocurren cada ciertos meses o cada año, las pérdidas humanas no son solamente las que aparecen en los medios. Sino que a diario mueren demasiados hombres, mujeres, niños y familias completas intentando cruzar “al otro lado”.

Un caso sería el que ocurrió la mañana del pasado 1 de septiembre, cuando nueve inmigrantes murieron al tratar de cruzar el río en el sector de Eagle Pass, que pertenece al condado de Maverick, y 37 personas fueron rescatadas de las aguas en ese incidente.

Cientos de personas migrantes cruzaron la frontera desde México a Estados Unidos. (especial)

El migrante peruano Alan Vladimir Paredes Salazar, de 38 años, fue uno de los fallecidos. Su cadáver fue trasladado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Webb, según dio a conocer a Efe su familia, que espera que el cuerpo sea repatriado lo más pronto posible; pero el proceso podría tardar.

Específicamente la morgue del condado de Webb, no se da abasto procesando los cuerpos de migrantes que constantemente llegan de su frontera y condados vecinos.

Desde enero pasado y hasta finales de agosto en ese condado se han registrado las muertes de 218 migrantes, superando los 196 fallecimientos de 2021. Debido al aumento en los fallecimientos el año pasado la morgue del condado compró cinco refrigeradores portátiles, que actualmente ya están por alcanzar su máxima capacidad.

Las morgues al límite

Ahora nos ubicamos en los condados fronterizos de Arizona, donde la situación de sus morgues no es tan diferente. De acuerdo con cifras del grupo Fronteras Compasivas, de enero pasado hasta finales de agosto un total de 126 migrantes indocumentados han muerto en la frontera de ese estado.

Generalmente casi todos los fallecidos son trasladados a la morgue del condado de Pima, inmueble que la agencia Efe recorrió. “Contamos adicionalmente con cuatro contenedores que se encuentran afuera. Cada uno tiene una capacidad para 80 cuerpos. En este momento uno de ellos ya se encuentra a su máxima capacidad”, dijo a la agencia, Gene Hernández, un investigador forense de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima.

La mayoría de los cadáveres no son identificados ni reconocidos, ya que varios solamente tienen una tarjeta con varios números que indican la fecha en que los restos fueron encontrados, las coordenadas del lugar y si corresponde a un hombre o una mujer.

Las personas migrantes se enfrentan a los “coyotes” y a las condiciones del clima en esas zonas, así como a los límites naturales que dividen los países. (REUTERS/Carlos Eduardo Espina NO RESALES. NO ARCHIVES)

Por su parte, los encargados de la morgue comentaron que el proceso de identificación de cuerpos es muy complicado y lento. Además de que el estado de descomposición influye bastante para su reconocimiento, pues el desierto de Arizona simplemente “no perdona” y en cuestión de días el cuerpo se descompone hasta llegar a un punto prácticamente de “momificación” por las altas temperaturas, o incluso puede llegar a ser devorado por animales salvajes.

Debido a la falta de espacios y la continua llegada de cuerpos de migrantes, los restos sólo se pueden mantener en los congeladores por cuatro meses. Si no son identificados en este periodo son cremados y sólo se conserva un pedazo de hueso para una posible identificación futura utilizando análisis de ADN.

De acuerdo con las más recientes cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), durante el presente año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre, se han contabilizado cerca de 750 muertes de migrantes indocumentados en la frontera con México.

Es un nuevo récord que supera los 557 fallecimientos de migrantes reportados durante el año fiscal 2021 por esa agencia federal.

(Con información de EFE)

