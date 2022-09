Richard Sánchez fue amenazado por aficionados del América

Richard Sánchez reconoció señalamientos en su contra durante la era de Santiago Solari (Foto: Twitter@ClubAmerica)

Aunque su llegada al nido de Coapa representó una respuesta ante la crisis de la última etapa de Miguel Herrera en el América, Santiago Solari no logró coronarse. El timonel argentino pudo mejorar el rendimiento y romper diversos récords, pero en sus últimos meses al frente tuvo un notable descenso en su rendimiento que levantó sospechas entre la afición. En ese sentido, jugadores como Richard Sánchez recibieron amenazas por parte de un sector de los seguidores.

En la conferencia de prensa previa a su visita al Estadio Victoria de Aguascalientes, Richard Sánchez realizó un balance en el rendimiento del equipo americanista de la actualidad y en comparación con la última etapa de Solari. Al respecto, señaló haber sido víctima de una campaña por parte de la afición debido a su supuesta injerencia en una iniciativa que tenía como objetivo la destitución del exentrenador del Real Madrid.

“Tengo que tocar un tema que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior, con Solari, pero nunca tuve un inconveniente y venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente y cuando había compañeros lesionados también nadie se fija y tiran cosas que no son así”, expresó ante los medios de comunicación.

Con la llegada del Tano Ortiz, Sánchez retomó el protagonismo y mejoró su nivel de juego (Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Y es que luego de que fuera una pieza fundamental en el esquema táctico de Miguel Herrera, con la llegada de Solari perdió protagonismo entre lesiones y la llegada de jugadores como Álvaro Fidalgo. Cabe mencionar que en el Apertura 2021 acumuló 916 minutos de juego, mientras que en el transcurso del Apertura 2022 ha disputado 1170 minutos, es decir, poco más del 60% de los posibles hasta la jornada 13.

En ese sentido, rumores apuntaron a él y a otros compañeros del vestidor como los responsables de haber organizado un grupo de futbolistas inconformes con la dinámica de Solari y la falta de minutos de juego. Sánchez fue señalado junto con Bruno Valdez, Sebastián Cáceres, entre otros jugadores no formados en México por haberle “tendido la cama” a Santiago Solari.

Información en desarrollo*