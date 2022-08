“Serán generaciones perdidas”: Javier Lozano rechazó nuevo plan de educación de AMLO

Javier Alarcón criticó las medidas educativas de AMLO (Fotos: CUARTOSCURO)

El posible próximo candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, acusó que el nuevo plan de educación que pretende implementar el gobierno de AMLO generará generaciones perdidas.

A través de sus redes sociales, el extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) apuntó a que muchos infantes volvieron a los planteles en condiciones no aptas, pues acusó a que muchos lugares fueron denunciados porque presuntamente no se encontraban equipados para las clases, además de no contar con baños y sin evaluación psicológica para docentes y alumnado, después de la pandemia.

A todo lo anterior, le sumó que habrá un plan que pretende “adoctrinar” mediante la mediocridad a los infantes, por lo que sentenció que se perderán muchas generaciones de próximos ciudadanos, al seguir las ideas de la 4T.

“Regresaron a clases, tras la pandemia, sin escuelas debidamente equipadas, algunas sin baños y, sin evaluación psicológica. Ahora, se toparán con un plan de estudios para el adoctrinamiento y la mediocridad. Serán generaciones perdidas”, expresó.

Javier Lozano arremetió contra AMLO (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Quien también se unió a las críticas fue el diputado federal de Acción Nacional, Gabriel Quadri de la Torre, quien volvió a arremeter contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo acusó de provocar un desastre en la educación de todo el país.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador panista sentenció que la intervención del mandatario mexicano ha sido “deliberadamente”, por lo que lo acusó de “condenar” a los infantes que estudian en instituciones públicas a un futuro de improductividad, desempleo y pobreza.

Además, señaló que todas las condiciones que el actual gobierno de la Cuarta Transformación están realizando, a la larga se observarán con un marcado aumento en la desigualdad, además de un rezago con respecto a los que estudiaron en colegios privados, por lo que lo señaló de actuar como “descaradamente criminal”.

“El desastre en la educación pública provocado deliberadamente por López condena a las niños mexicanos a la improductividad, al desempleo y a la pobreza. Aumentarán la desigualdad y el rezago con respecto a quienes puedan pagarse educación privada. Algo descaradamente criminal...”, redactó este lunes 29 de agosto.

Y es que las críticas de Quadri de la Torre sobre las decisiones de la actual administración han ido en aumento en los últimos días, especialmente desde que se notificó que sería la antigua titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, será la próxima candidata a la gubernatura del Estado de México por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Tan solo el pasado 15 de agosto, el panista también utilizó sus redes sociales para señalar que la nueva secretaria de Estado, Leticia Ramírez, presuntamente no cuenta con las credenciales para encabezar una de las secretarías más importantes del país.

Durante uno de sus dos mensajes que emitió, el diputado expresó que dicha designación se trata de otra muestra más “del desprecio” que AMLO le tiene al mérito profesional que debería, en su opinión, imperar en la decisiones del país, por lo que lo volvió a acusar de condenar a los infantes.

“La nueva secretaria de Educación: más ineptitud e improvisación. Otra prueba más del desprecio de López al mérito profesional y académico. Condena a los niños de México...”

Leticia Ramírez es la nueva titular de la SEP (Foto: Twitter/@AnahdelaVega1)

Sin embargo, pese a las críticas, la mañana de este 29 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Delfina Gómez encabezaron la ceremonia de regreso a clases, misma que significó el último acto oficial de la militante de Morena.

En dicho espacio, Gómez rindió un informe de resultados alcanzados en los 18 meses que lideró la dependencia; entre los avances resaltó “la dignificación” del magisterio, así como a la actualización de los planes de estudio a partir del contexto social de cada estado de la república, la ampliación del programa La Escuela es Nuestra y las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

“Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar que se desarrolla desde su inicio de manera presencial, lo cual ya anhelábamos, deseábamos todos. Asistir presencialmente nos ofrece un nuevo panorama de convivencia y de aprendizaje para enfocarnos en la recuperación de la matrícula, de los aprendizajes y en la preparación de los nuevos planes y programas de estudio”, explicó Gómez.

Finalmente, la ahora exsecretaria Gómez Álvarez expresó su gratitud por el trabajo coordinado en los tres órdenes de gobierno, además de la confianza de las madres y padres durante su administración, por lo que refrendó sus buenos deseos a la nueva secretaria.

