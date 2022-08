El motor de un avión de Viva Aerobus ardió en llamas tras despegar del aeropuerto de Guadalajara

Fuego en avión de Viva en Guadalajara

El martes 23 de agosto circuló un video en la plataforma de Twitter en donde se aprecia una aeronave de la línea Viva Aerobus cuyo motor presentaba una falla, esto según los pasajeros, después de despegar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla y rumbo a Los Ángeles, California.

De acuerdo con la usuaria que compartió el video, en el vuelo VB518 los tripulantes no dieron indicaciones a los pasajeros de cómo actuar y tampoco recibieron explicaciones.

Según la información preliminar, el avión Airbus A320 aterrizó nuevamente en la capital de Jalisco después de 43 minutos en el aire, esto por las afectaciones que se mostraban en el motor del avión.

En el video captado por pasajeros, se observa la llegada de bomberos para auxiliar a los tripulantes. Al arribar dicho personal de emergencia, uno de los pasajeros mencionó que estaban “asustados” después del incidente.

Hasta el momento, ni la aerolínea ni el Aeropuerto de Guadalajara, han hecho alguna declaración tras lo sucedido.

La turbina de un avión de Viva Aerobus explotó en Villahermosa

Esta no es la primera vez que tiene lugar un incidente con aeronaves de la empresa. El pasado mes de mayo, un avión de Viva Aerobus, proveniente de Villahermosa con dirección a la Ciudad de México, registró una explosión en una de las turbinas, provocando pánico entre los pasajeros.

e trató del vuelo 1281, el cual salió de las 10:00 de la mañana; tras lo ocurrido se activó el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez.

La explosión ocurrió después de que un ave se introdujera en la turbina del avión minutos después a la hora de despegar, lo cual provocó el incidente. El avión pudo regresar a la pista de aterrizaje sin ningún otro percance.

Personal del aeropuerto y bomberos de Protección Civil sofocaron el incendio, los pasajeros tuvieron que descender del avión para esperar otro vuelo con el fin de trasladarlos a su destino.

El hecho fue reportado por diversos usuarios en redes sociales; varias personas que conforman el equipo Robles Promotions se encontraron en el vuelo. A través de Facebook, la empresa informó el incidente junto con algunas fotos.

Se incendió turbina de un avión de la línea Viva Aerobús (Fotos: Capturas de pantalla de Twitter/@BELLATRIX_RAZO)

“Llegamos a Villahermosa y ya mero no salimos de Villahermosa. El avión tuvo un percance al despegar y tuvimos que regresarnos al aeropuerto, gracias a Dios”, escribió la cuenta.

De acuerdo con el itinerario de la página de Viva Aerobus el vuelo estaba programado para salir a las 09:05 horas, sin embargo, se retrasó por lo ocurrido. Hasta el momento el nuevo despegue está programado a las 3:05 de la tarde, lo cual indicaría que el vuelo se retrasó poco más de seis horas.

Los pasajeros estarían llegando a la Ciudad de México aproximadamente a las 3:40 de la tarde. Viva Aerobus nunca comentó nada sobre lo ocurrido.

En Facebook, la usuario Berzy Magaña compartió su experiencia en el incidente: “Viajábamos a las 9:05 am a CDMX, subimos al avión 10 am y de repente un golpazo se sintió, a las 10:09 dejo de funcionar el avión …un ave se incrustó en el primer motor fue algo horrible todo lo que vivimos .. yo dije hasta aquí llegamos … pero no! Gracias a Dios y al Capitán que están entrenados para estas emergencias tocamos tierra nuevamente… gracias Dios aterrizamos en Villahermosa de nuevo”, escribió.

Por medio de Twitter, Protección Civil de Tabasco comunicó que el personal de bomberos se encontraba en el lugar para la atención de alguna eventualidad, además informó acerca de dos mujeres con crisis nerviosa tras el incidente.

