María Asunción Aramburuzabala: quién es Lucrecia Larregui, la persona que más admira la mujer más rica de México

Una de las personas más influyentes y ricas de México es la empresaria María Asunción Aramburuzabala, quien es considerada la mujer más acaudalada del país. Ella es una de las herederas del emporio cervecero de Grupo Modelo, y además, está al frente de algunas importantes empresas de México.

Además, ella es considerada la quinta persona más rica del país, con una fortuna que asciende a USD 6 mil 650 millones, y solo es superada por cuatro empresarios en cuanto a fortuna, que son Carlos Slim Helú, la persona más acaudalada del país, quien cuenta con una fortuna de USD 81 mil 200 millones; Germán Larrea Mota Velasco, quien tiene una fortuna de USD 30 mil 850 millones; Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, quien cuenta con una fortuna de USD 12 mil 450 millones y, finalmente, la familia Bailléres, quienes cuentan con USD 6 mil 650 millones.

María Asunción Aramburuzabala heredó una gran parte de Grupo Modelo, la empresa que había heredado de su padre, pero luego, en 2012, la vendió al grupo blga ABI-InBev por 17,000 millones de euros, aunque permanece como accionista y ocupa un lugar en el Consejo de administración de ella.

En el año 2016, Mariasun fue entrevistada por la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, en donde hizo varias declaraciones, entre la que destacó que “Yo nunca me he visto a mí misma en términos de dinero o de poder. Soy una mujer normal”.

También, en dicha entrevista, dijo que ella definía la riqueza de dos maneras, por una parte es el sentirse satisfecho como personas de lo se hace y cómo se hace. Por otra lado, se encuentra la riqueza que es el dinero y eso “es simplemente una unidad de medida, en la que se mide el éxito que vas logrando al emprender”.

¿Quién es la persona a la que más admira Mariasun?

En la entrevista, también se le preguntó quién es la persona a la que más admira. Ante esto, ella responde que es su madre, Lucrecia Larregui. “Yo a la persona que realmente siempre he admirado y que siempre ha sido como la persona que me ha hecho ser la persona que soy, es mi mamá”. Dice que a lo mejor es una respuesta un poco trillada, pero es lo que ella siente en el fondo.

“Mi mamá, me parece que ha sido una mujer completamente ejemplar, a través de lo que ella nos enseñó, fue quien me forjó y me dio las características que me hacen hoy ser la mujer que yo soy”, explica la empresaria.

En la entrevista, también se le preguntó cuál era su fortaleza, a lo que respondió que era su alta convicción. “Yo no hago cosas de las que no estoy completamente internamente convencida, y tengo mucha disciplina y mucha seriedad de las coas, y creo que eso es lo que realmente, al final del día, esa disciplina, ese esfuerzo constante me ha llevado a los lugares en donde he podido realizar cosas”.

La empresaria es la quinta persona más acaudalada de México. FOTO: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Enseguida, se le preguntó cuál es su debilidad, a lo que dice que es la impaciencia. “Me gusta ver resultados rápido, yo soy totalmente orientada a resultados, no es que no tenga largo plazo, pero me gusta que las acciones traigan resultados”.

Mariasún es originaria de la Ciudad de México y estudió la carrera de Contaduría Pública en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y fue en 1995 que en conjunto con su mamá Lucrecia Larregui y su hermana, crearon Tresalia Capital, una firma de capital privado y de riesgo, a través de la cual invirtió en tecnología, bienes raíces, reservas territoriales, educación, salud.

