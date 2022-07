López Obrador respaldó a los integrantes de la prensa “amiga” tras ser tachados de “paleros”

López Obrador defendió a los periodistas que fueron llamados "paleros" (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Tras los cuestionamiento de la periodista Reyna Haydee Ramírez hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Ejecutivo respaldó a los comunicadores que fueron tachados de “paleros” en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 25 de julio, el mandatario mexicano mandó un mensaje al reportero Hans Salazar, quien interrumpió a Reyna Haydee Ramírez en su participación de la mañanera del jueves pasado.

En aquella ocasión, la periodista evidenció algunas irregularidades que se han hecho común en las conferencias de prensa del presidente de México, como que se da prioridad a comunicadores que abiertamente se han dicho a favor de la administración de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Asimismo, acusó al mandatario de atacar a la prensa durante sus mañaneras debido a que “ha denostado, ha estigmatizado a periodistas, casi todos los días se dedica a eso”. Ante ello, el presidente afirmó que su Gobierno respetará a quienes no compartan su punto de vista.

Reyna Haydee Ramírez llamó "palero" a Hans Salazar (Foto: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Mientras que del lado de los comunicadores comenzó un bullicio y se escuchó gritar a Reynda Hayde “cállate, palero” hacia Hans Salazar, quien por medio de sus redes sociales ha dejado ver ser partidario del proyecto de nación de López Obrador.

Tras dichos hechos, el comunicador compartió un video en su cuenta de Twitter en donde se muestra a Reyna Hayde diciéndole “no se vuelva a meter conmigo”. Bajo ese tenor, el mandatario mexicano se solidarizó con Hans Salazar y dijo que considera pertinente que exista periodistas partidistas.

“Mi solidaridad a Hans (Salazar) y a otros periodistas que son tratados como ‘paleros’ por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada”, externó el tabasqueño desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“El que un periodista participe, simpatice en un una causa no es ningún delito. Eran mis diferencias con Don Julio (Scherer), mi gran amigo, un extraordinario periodista; yo con Don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso porque él decía que el periodismo no tenía porque tomar partido y yo sostengo que sí”, sentenció.

Hans Salazar compartió expuso a Reyna Haydee (Foto: Twitter/@Hans2412)

El titular del Ejecutivo dijo desconfiar de los periodistas que se definen como independientes pues sostuvo que “puede ser que sean independientes del pueblo, no del poder”.

“Los más corruptos que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman ‘paleros’ a los que defienden el proceso de transformación”, apuntó. “Lo de Hans a lo mejor lo va a perjudicar, pero yo creo que es bueno saber que el periodismo, en épocas de transformación, no puede estar en las medias tintas, no hay término medio”.

Violencia en contra periodistas en México

Un día antes de los señalamiento de Reyna Hayde Ramírez, el periodista Rodolfo Montes interrumpió la mañanera para expresarle a López Obrador, entre lagrimas, que había sido amenazado de muerte, presuntamente por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, este domingo 24 de julio, Nemesio Osegura Cervantes, alías El Mencho, deslindó al CJNG de las amenazas recibidas por el periodista independiente.

Rodolfo Montes denunció amenazas de muerte; el CJNG se deslindó (Foto: YouTube/ Andrés Manuel López Obrador)

Por medio de video difundido en redes sociales, El Mencho, acompañado con un grupo de hombres fuertemente armados, descartó que las intimidaciones dirigidas a Rodolfo Montes provengan del CJNG.

“Yo no me meto con los medios de comunicación. Yo me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor”, declaró el líder delictivo.

