Quintana Roo reportó el primer caso de viruela del mono en un hombre mayor de edad

La viruela del mono ha llegado a Quintana Roo. La Secretaría de Salud estatal confirmó el primer caso en un hombre mayor de edad, quien hasta el momento se ha reportado como estable y en aislamiento.

Fue el pasado 18 de julio que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) corroboró este caso en un paciente masculino. No obstante, no dieron a conocer su edad y tampoco detallaron si el hombre había viajado a otra entidad o país, o si había estado en contacto con otras personas sospechosas.

Siete días antes, el 11 de julio, el hombre solicitó atención médica luego de que presentara múltiples síntomas relacionados a la viruela símica, como lesión de piel (exantema), dolor de cabeza (cefalea), dolor muscular (mialgias) y febrícula.

Ante ello, se siguió el protocolo de actuación correspondiente y fue puesto en aislamiento. Posteriormente se enviaron varias muestras al InDRE, el cual confirmó que, en efecto, se trataba del primer caso de la viruela del mono en Quintana Roo.

Hasta el pasado 11 de julio, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contabilizó al menos 35 casos confirmados de la viruela símica a lo largo de la República. Sin embargo, con corte al 18 de julio ya suman 48 casos en total, lo que representó un aumento de cerca del 40% respecto a los días previos.

Gran parte de los casos se concentran en Jalisco y la Ciudad de México, aunque también se han registrado en Sinaloa, Estado de México, Baja California, Colima y Veracruz. Asimismo, indicó que la mayoría son hombres y algunos padecen de VIH Sida. Hasta el momento no se ha reportado ningún fallecimiento.

El primer caso de la viruela símica que se reportó en México fue el 28 de mayo. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se trataba de un paciente de 50 años que residía en Nueva York y viajó a la CDMX.

Síntomas de la viruela del mono

Cabe mencionar que la viruela símica es una infección viral que no es nueva, pues anteriormente ya se habían presentado diversos casos en ciertos países del continente Africano. No fue sino hasta el 13 de mayo que se comenzaron a reportar nuevos casos en países no endémicos.

Entre los principales síntomas se encuentra: erupción inexplicable en la piel, dolor de cabeza, fiebre (mayor a 38.5°C), dolor muscular y de espalda, cansancio y ganglios inflamados.

Estos síntomas pueden durar entre 2 y 4 semanas. El modo de transmisión puede ser a través del contacto físico con personas contagiadas dentro de las primeras semanas. También se puede dar a través de erupciones, fluidos corporales y materiales contaminados, como ropa de cama, mientras que el periodo de incubación puede oscilar entre 5 y 21 días.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan acudir al centro de salud más cercano para una valoración médica y, en caso de ser necesario, recibir un tratamiento en un hospital.

De acuerdo con el presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical y miembro experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Santiago Mas-Coma, estimó que debido al aumento de casos, no se tardará mucho tiempo en que la viruela del mono sea declarada como una pandemia, pues ya han sido detectado casos en 62 países.

