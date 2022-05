“No sé qué es la 4T”: Cuauhtémoc Cárdenas criticó el proyecto de nación de AMLO

El excandidato a la Presidencia de la República cuestionó a la 4T (Foto: Cuartoscuro)

El tres veces excandidato a la Presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aseveró que no sabe qué responder cuando le preguntan qué es o qué representa el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mejor conocido como la Cuarta Transformación.

Y es que el político michoacano detalló que en el actual México parece que, elección tras elección, únicamente se llevan a cabo improvisaciones y ocurrencias, en lugar de perfilar proyectos que tengan como guía la protección del estado de derecho mediante objetivos y metas similares.

“A mí me preguntan qué es la 4T y yo no sé qué responder”

Fue durante la presentación de su más reciente libro Por una democracia progresista que el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionó la falta de continuidad en los proyectos políticos en el país, pues aseveró que no se ha logrado consolidar ninguno en los últimos años.

El fundador del PRD presentó su libro "Por una democracia progresista" (Foto: Pedro Martín González Castillo/Getty Images)

Continuando con su crítica al actual proyecto que está al frente del Ejecutivo Federal, sentenció que éste ha carecido de propuestas o programas que enfrenten directamente el rezago social o a la crisis de violencia e inseguridad que afecta a la mayoría de las entidades federativas.

Aunado a lo anterior, precisó que fue la pandemia por Covid-19 fue la que evidenció las deficiencias en el sistema educativo, por ejemplo, donde los estudiantes de jardín de niños y primaria tuvieron los conocimientos “medianamente cubiertos”; mientras que en los jóvenes de secundaria y preparatoria existen “huevos enormes”, mismos que han provocado deserción.

No obstante, al ser cuestionado si con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la democracia se encuentra en riesgo, negó que esto esté ocurriendo en el país; sin embargo, instó a que los diferentes grupos políticos trabajen en pro de cambios que sean posibles y necesarios para la ciudadanía.

“Yo no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o muchos que se ha alcanzado”, puntualizó.

Pese a sus críticas, Cárdenas Solórzano negó que la democracia esté en riesgo en el país (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, se pronunció sobre los posibles perfiles para la elección del 2024 y se negó a perfilar a alguna persona como “su gallo” para la contienda; en cambio, pidió que si alguien tiene el deseo de postularse debería de “decirlo antes” con el fin de que todos analicen si se le otorga el apoyo o no.

“Si alguien lo está buscando que nos diga antes por qué quiere ser, para ver si le damos nuestro apoyo”

Finalmente, sentenció que los cambios que se deben de realizar en el país tendrían que ser pensados desde lo colectivo y no solo para “pequeños cenáculo”, puesto que negó que con pequeños grupos se puedan encontrar las soluciones que el país necesita.

Cárdenas se negó a dar un grupo de notables o un candidato para el 2024 (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.com)

Esta no es la primera vez que realiza alguna crítica el político michoacano, tan solo el pasado mes de abril cuestionó la necesidad de realizar una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), misma que fue propuesta por el mandatario mexicano después de que se realizó la consulta de Revocación de Mandato.

“Yo me inclino porque podamos mantener en el país una autoridad electoral autónoma del gobierno. Que no la presida, como sucedía anteriormente, el secretario de Gobernación o ningún funcionario designado por el Ejecutivo”, expresó en aquella ocasión.

Ante la posibilidad de que desaparezca la figura de representación proporcional en el poder Legislativo, el político mexicano señaló que influye una distorsión sobre el número de representantes populares. Explicó que a pesar de que la Constitución indica que cada estado tenga el mismo número de senadores, esto no sucede, por lo que dijo que convendría analizar si es necesario eliminar los escaños.

