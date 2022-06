Claudio X. González rechazó los mítines de Morena: “¿No son actos anticipados de campaña?”

El empresario volvió a cuestionar los procesos de Morena (Fotos: Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González Guajardo volvió a arremeter contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y cuestionó el origen de los fondos que permiten que los funcionarios, mejor conocidos como “corcholatas”, asistan cada fin de semana a mítines partidarios.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de la organización de oposición Sí por México lanzó una serie de preguntas entre las que destacó si los viáticos y apoyos -visuales y humanos- son pagados con recursos personales o tienen alguna partida del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, el magnate también preguntó si los actos que se desarrollaron en el Estado de México y Coahuila en días pasados no representan actos anticipados de campaña, es decir, si se enmarcan dentro de lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y las leyes electorales.

“¿Los aspirantes de Morena pagan sus viáticos y apoyos (mantas, acarreados…) con recursos personales? ¿No se usa un sólo peso del presupuesto federal en estos eventos? ¿No son actos anticipados de campaña? ¿Cumplen estos eventos la Constitución y las leyes?”, redactó este lunes 27 de junio.

Claudio X. González cuestionó que los funcionarios de Morena continúen participando en mítines del partido (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

Sin embargo, no fue su único reclamo, pues también arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que al finalizar su sexenio en 2024 éste será recordado como el que ha dado peores resultados en la época moderna del país.

Mediante un corto mensaje en sus redes sociales, el pasado 25 de junio el empresario acusó a la Cuarta Transformación de entregar los resultados más bajos en economía, así como en aumento de la pobreza, en la tasa de homicidios, muertes por fallas médicas y un atraso significativo en la educación.

Ante lo anterior, fiel a su estilo, González Guajardo pidió a sus seguidores que se unan a su proyecto opositor para que el mandatario mexicano no continúe como titular del Ejecutivo Federal, es decir, participar activamente en los procesos electorales del 2023 y 2024.

“Está asegurado que esta será la administración con los peores resultados en la historia reciente de México: la de menor crecimiento economía, más personas caídas en pobreza, más homicidios, más muertes por fallas médicas, más atraso educativo..Tenemos que evitar que siga en el poder”

Morena realizó un mitin en Coahuila (Foto: Alejandro Rodríguez/Cuartoscuro.com)

En tanto, sobre las críticas recibidas por los mítines, en la más reciente Asamblea Informativa Unidad y Movilización para que siga la Transformación en Madero, Coahuila, donde Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena, hizo algunos apuntes respecto al posicionamiento de sus compañeros.

El dirigente nacional convocó a las y los referentes del movimiento fundado principalmente por Andrés Manuel López Obrador “a llevar tatuados en su pecho los principios de no mentir, no robar y no traicionar” con el fin de no traicionar el mandato de la ciudadanía.

Además, les pidió que se comporten en estos tiempos de lucha política como “compañeros fraternos y siempre sumar, nunca dividir”, pues consideró que lo principal es el proyecto y no la persona en su individualidad especialmente a los que quieren competir por la Presidencia de la República.

“Vibren de orgullo por ser mexicanos y ser morenistas; nunca dejen de luchar por la Cuarta Transformación. Que nunca les gane la indiferencia ante la desigualdad y la pobreza; que los llene de indignación la violencia contra las mujeres; que les hierva la sangre ante la corrupción; la impunidad y la injusticia”, dijo durante el discurso que lanzó.

