Alito Moreno presume apoyo internacional; COPPPAL condena su persecución política

Pese a la petición para que abandone la dirigencia nacional, Moreno Cárdenas se comprometió a regresar al PRI al protagonismo de la vida mexicana (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó este viernes en sus redes sociales el desplegado de los miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) donde condenaron la persecución política y los diversos ataques en contra de Alejandro Moreno Cárdenas en México.

El campechano, quien también es presidente de la COPPPAL, recibió esta muestra de apoyo por parte de legisladores de distintos países como Perú, Panamá, Ecuador, Paraguay, Puerto Rico, Argentina, Jamaica, entre otros.

De acuerdo con este organismo, Moreno Cárdenas es víctima del “populismo autoritario” que se ha instalado en México “por el hecho de defender sus posiciones político partidarias en su trabajo legislativo”.

Esta conferencia de partidos políticos alertó que “fanáticos del pensamiento único reniegan de las instituciones porque no quieren que nada ni nadie contenga las pasiones que comandan”.

Según con lo expuesto en el documento, los ataques en contra del presidente del PRI se derivan del voto negativo emitido por la bancada de su partido en la Cámara de Diputados en contra de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La COPPPAL aseguró que dará un puntual seguimiento a toda conducta represiva contra el presidente del PRI, la cual denunciarán en todos los foros del área latinoamericana.

Alito se aferra a la dirigencia del PRI

Alito aseguró que el PRI "es de todos"

Luego que el martes 14 de junio sostuvo una reunión, en la sede nacional del tricolor, con varios de los expresidentes del partido para analizar una ruta de salida que permita a ese instituto político salir de la crisis que atraviesa, Moreno Cárdenas se negó a dejar la dirigencia nacional y mostró su determinación a conducir el proceso electoral de 2023 en el Estado de México y Coahuila.

“¡Alito, Alito! ¡El PRI está contigo!”, fue la arenga que se escuchó durante la reunión del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), misma que se llevó a cabo un día después de que los exdirigentes pidieron la renuncia del actual presidente Alejandro Alito Moreno Cárdenas.

Ante los presentes que se congregaron en el auditorio de la sede nacional en la Ciudad de México, el exgobernador de Campeche reiteró que no abandonará su cargo, argumentando que es más sencillo abandonar el barco, pero que da la vida por el tricolor.

“La voluntad de los priistas no la negociaré nunca y menos la pondré en duda del mandato que tenemos por México y el trabajo de la militancia. Sería de cobardes y desleal si en esta guerra que encabeza el poder yo me hiciera a un lado, yo estoy con los priistas, yo me muero en la raya por los priistas”, expresó en medio de aplausos.

el líder nacional sentenció que él se encuentra al frente de una organización que es para todos los militantes y no solo para un grupo, por lo que invitó a todos los presentes a hablar bien siempre del instituto.

“Este es el PRI de todos. Y un buen priista siempre habla bien del PRI en público y en privado”

Por lo que decidió mandar un mensaje al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a los que buscan que abandone la dirigencia nacional y sentenció que seguirá liderando las causas que defiende el priismo y trabajando a favor de México.

Este viernes, el también diputado federal se reunió con Ricardo Aguilar, Manuel Herrejón e Israel Chaparro, secretarios de Organización, Vinculación Empresarial y Jurídico del PRI, con la finalidad de trazar la ruta que seguirán de cara a las siguientes elecciones.





