Detuvieron a narcomenudista en CU con chocolates, galletas y dulces de marihuana

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que comercializaba sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el campus de Ciudad Universitaria en la alcaldía Coyoacán.

Testigos que presenciaron los hechos denunciaron mediante redes sociales la privación de la libertad del sujeto que viajaba a bordo de una bicicleta, lo cual calificaron como secuestro al no tener información sobre las circunstancias que llevaron al aseguramiento del detenido.

Por su parte, la UNAM negó que se haya registrado un secuestro en las inmediaciones del campus, por lo que desmintió las versiones difundidas mediante redes sociales, y de la misma forma, informó que el sujeto es ajeno a la Universidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó de lo sucedido mediante un comunicado, en el cual dio a conocer que Héctor “N” fue sorprendido comercializando sustancias ilícitas en el campus universitario, por lo que elementos de la Policía de Investigación (PDI) procedieron a arrestarlo.

“En respuesta a una solicitud de apoyo por parte de personal de seguridad de la UNAM, en la que se refería que en el citado lugar un hombre vendía narcótico, agentes de la PDI, adscritos a la Coordinación General de Investigación Territorial, llevaron a cabo trabajos de campo y gabinete en la zona”, informó la dependencia.

Después de haber realizado las indagaciones correspondientes, agentes de la Fiscalía dieron con el paradero del sujeto, quien se encontraba circulando a bordo de una bicicleta frente a la entrada de la Facultad de Medicina, lugar en el cual fue abordado por varios efectivos, quienes lo subieron a un vehículo sin rótulos o leyendas que lo identificaran como parte de la PDI o de la FGJ.

Tras revisar sus pertenencias, se le encontró en posesión de “diversas bolsas que contenían vegetal verde con las características propias de la marihuana, así como varios dulces que, al parecer, contenían cannabis”, según lo informado por las autoridades capitalinas.

El detenido y las mercancías aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público capitalino, quien inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, compraventa y posesión.

Alumnos y testigos de la detención de Héctor “N” denunciaron que alrededor de las 15:20 horas del lunes 16 de mayo el joven gritó para pedir ayuda al ser sometido por cuatro sujetos, quienes rápidamente lo subieron a un automóvil y procedieron a abandonar las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

“Estábamos en shock, yo no me di cuenta del (sujeto) que se quedó abajo, me lo dijo después un amigo y lo reportamos al 911. Al mismo tiempo comenzamos a ver cómo patrullas de seguridad UNAM iban y venían, así me imagino que también lo reportaron en seguridad UNAM”, reportó un testigo mediante sus redes sociales.

Por su parte, la UNAM difundió una tarjeta informativa mediante sus redes sociales, en la cual informaron que “La tarde de ayer, lunes 16 de mayo, en las inmediaciones de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, fue detenido un sujeto de nombre Héctor N, a bordo de una bicicleta, quien presuntamente se dedicaba al narcomenudeo en el campus universitario”.

Asimismo, aseguraron que “esta persona, ajena a la Universidad, fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes ya realizan investigaciones. Con lo anterior, la Universidad aclara algunas versiones falsas que circularon en las redes sociales en el sentido de que se trató de un secuestro en Ciudad Universitaria, lo cual no ocurrió”.

