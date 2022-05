Los presuntos errores cometidos por la Fiscalía de NL al buscar a Debanhi Escobar

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

Las causas de la muerte de Debanhi Escobar, la joven de 18 años de edad cuyo cuerpo fue encontrado en un motel de Nuevo León, no han sido completamente establecidas. Su padre Mario Escobar está seguro que su hija perdió la vida a causa de un feminicidio. La Fiscalía de la entidad sigue indagando, aunque en un principio se ha pronunciado en un supuesto accidente como la causa. Sin embargo, no es necesario escarbar mucho para localizar incongruencias e irregularidades en la versión, la misma opinión pública las ha señalado.

Debanhi Escobar desapareció la madrugada del 9 de abril de 2022 en un tramo de la carretera Nuevo Laredo - Monterrey, al norte de México; tenía 18 años cuando asistió junto a sus amigas a una fiesta en una Quinta localizada en el municipio Escobedo del mismo estado, no obstante, nunca regresó a su hogar. Luego de 13 días, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla.

En días pasados, el mismo padre de Debanhi ha adviertido que lo dicho por las autoridades son argumentos que no se sostienen, empezando por las discrepancias que hay entre los resultados de la autopsia que ordenó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que él solicitó adicionalmente a otro grupo de especialistas.

El motel Nueva Castilla donde fue encontrada sin vida la joven Debanhi Escobar, de 18 años.

“Hay muchas diferencias, son más de tres”, señaló Mario, afirmando que, a diferencia de la versión oficial, los resultados de la necropsia particular indican que la muerte de la joven no fue accidental. “Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola”.

Precisamente, los hallazgos en la cisterna en la que cayó refieren otro de los puntos que no concuerdan con la versión oficial. Y es que los zapatos que calzaba la joven aparecieron a metros de donde ella se encontraba. Es decir, no hace mucho sentido que si se cayó en esa área cuando caminaba y despues murió de un golpe en la cabeza al tratar de ponerse de pie, los zapatos no aparecieran puestos en sus pies, sino a varios metros de ella. La Fiscalía no ha ofrecido una explicación de cómo es que su calzado, así como más de sus pertenencias, terminaron tan alejadas del cuerpo en caso de haber sido una caída accidental.

Asimismo, una de las incosistencias que más ha indignado a la sociedad fue que, durante los primeros días en que se estuvo buscando a Debanhi, el motel Nueva Castilla –donde después fue encontrado su cuerpo–fue inspeccionado hasta en cuatro ocasiones por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes aseguraron haber revisado cuarto por cuarto y los terrenos aledaños con binomios caninos, no obstante, durante sus primeras pesquisas no obtuvieron señal alguna de que Debanhi se encontrara en dicho sitio.

Luego, en primera instancia, la fiscalía estatal manejó que Debanhi, en aparente estado de ebriedad, cayó por sus propios medios al interior de la cisterna. No obstante, su padre Mario Escobar y la ciudadanía, que entienden la emergencia de seguridad que las mujeres en México atraviesan, descartaron por completo la versión de las autoridades, quienes después informaron que la causa de muerte de la joven de Nuevo León fue una contusión craneal.

Precisamente, reconociendo la existencia de irregularidades durante los primeros días de las labores de búsqueda de la joven, los fiscales antisecuestro y especializado en desapariciones de esa entidad fueron removidos de sus cargos. El fiscal de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero, reconoció que personal de la FGJ actuó con deficiencias en las primeras pesquisas por el caso de desaparición.

“Detectamos algunas deficiencias, detalles por los que di instrucción de que se iniciara procedimientos de responsabilidad en contra de quienes cometieron omisiones, los procesos administrativos ya se encuentran iniciados”, manifestó el fiscal de Nuevo León.

Un total de 322 mujeres han desaparecido en el estado de Nuevo León este año. “El 90% fueron localizadas”, afirmó el fiscal. El año pasado, México registró 33.308 homicidios y el 10% de las víctimas fueron mujeres. Las activistas aseguran que la cifra de feminicidios es mucho más elevada que la oficial.





