“No sabe perder”: Javier Lozano recriminó los ataques de Epigmenio Ibarra al INE

Javier Lozano volvió a cuestionar los posicionamientos de la 4T (Foto: Facebook/Javier Lozano/Cuartoscuro)

Javier Lozano Alarcón, extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), rechazó los posicionamientos de Epigmenio Ibarra contra el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la consulta de Revocación de Mandato.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) calificó como “un asco” la personalidad del también periodista, así como un “apologista d de la violencia”, luego de que el fundador de Argos Comunicación expresó su descontento con el trabajo de la autoridad electoral.

Asimismo, en el tuit que redactó el político panista aseguró que el personaje cercano a la Cuarta Transformación no sabe perder, por lo que sus constantes ataques se deben a que quieren cambiar las reglas para no asumir la derrota que podría ocurrir, presuntamente, en el 2024.

“Qué asco de tipo. Este apologista de la violencia, Epigmenio Ibarra, (no lo arrobo porque me tiene bloqueado) no solo no sabe perder, sino que emprende un injustificado ataque contra el @INEMexico. No entiendo cómo @CiroGomezL lo tiene en su espacio. #YoDefiendoAlINE”, sentenció este martes 12 de abril.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Y es que antes, durante y posterior a la realización de la consulta de Revocación de Mandato a la que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 10 de abril, Ibarra fue uno de los principales críticos de la forma en que el INE organizó el proceso.

Así lo sostuvo hasta las 20:00 horas (tiempo del centro de México) del pasado domingo cuando, tras darse a conocer los primeros resultados del ejercicio de democracia participativa, culpó a la autoridad electoral de obstaculizar el proceso y no colocar la totalidad de casillas que se requerían.

Asimismo, se lanzó contra los consejero Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y aseguró que ellos fueron los revocados, pues, dijo, la ciudadanía decidió salir a emitir su voto, pese a la poca difusión que presuntamente existió de la consulta.

“Esto dije y lo sostengo; el INE traicionó -lleva meses haciéndolo- a la democracia, irrespeto, ofendió y golpeó al pueblo de México. Los revocados hoy fueron Córdova y Murayama. A pesa de ellos, el pueblo votó. Hizo historia. Sentó un precedente”

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Aunado a lo anterior, el periodista señaló al órgano de haber organizado una “consulta insulsa”, debido a que, desde su perspectiva, no se explicó a la población la importancia de un ejercicio de tal magnitud en la vida democrática del país.

Ante lo cual, culminó su disertación lanzándose con todo contra el consejero presidente Lorenzo Córdova , al cual acusó de trabajar de la mando de la “derecha” al darle argumentos a ésta para desprestigiar el ejercicio de democracia participativa.

“El INE traicionó a la democracia hoy; lleva meses traicionándola. Todos los argumentos de la derecha conservadora son extraídos de las declaraciones de Lorenzo Córdova, el gran ideólogo de la gesta antidemocrática”, expresó en el evento que encabezó Mario Delgado, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

En tanto, pese a las críticas que se emitieron, Córdova Vianello calificó -en reiteradas ocasiones- como un éxito la Revocación de Mandato, gracias al trabajo que realizó todo el personal del INE, por lo que aseguró que el instituto continuará avante por muchos años más.

“Hay mucho INE. ¿Lo mejor? Se constata que, le pese a quien le pese, hay INE para mucho rato”

Asimismo, recordó que México se encuentra en paz después de un proceso democrático, debido a que la autoridad electoral ha seguido siendo ejemplo institución en el país y, aunque se ha intentado “desprestigiar”, se continua con la confianza de la ciudadanía.

SEGUIR LEYENDO: