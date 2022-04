Votar en esta Revocación de Mandato es una mala idea

Luis Rubio nos da su opinión sobre la revocación de mandato impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador

El referéndum y el plebiscito son dos mecanismos de la llamada democracia directa que han sido inventados en diversas sociedades y que se practican en lugares como Suiza, Finlancia y algunos otros, donde la sociedad y las organizaciones de la sociedad buscan el favor popular para promover iniciativas frente al electorado y através de ello cambiar la relación entre ellos y los ciudadanos.

El caso de la revocación de mandato es una cosa totalmente distinta. Es una iniciativa promovida por el gobierno desde el gobierno. Es el presidente el que quiere que se lleve a cabo este referéndum y, contra el nombre que tiene, la revocación no es un replanteamiento de revocación, sino que la pregunta no da lugar más que a una sola posibilidad que es la de ratificar el mandato del presidente.

Realmente, esto no tiene sentido alguno más que para engrandecer y promover la popularidad del presidente y movilizar a la gente, probablemente, en anticipación a elecciones futuras ; las de este año o las de años posteriores.

El punto de fondo es el siguiente: las iniciativas de democracia popular, de democracia directa, están diseñadaspara ser de la sociedad. En México, al ser del gobierno, lo que estamos haciendo es simplemente promover una causa gubernamental, para la cual el presidente tiene todos los instrumentos del mundo comenzando por sus “mañaneras”.

En concecuencia, votar en este referéndum, en esta revocación de mandato, es una mala idea . Es una mala idea porque no nos está dando la opción; nos está diciendo “o me ratificas o me ratificas”, y ese no es un planteamiento, esa no es una opción, esa no es una disentiva atractiva deseable o buena para el país, para el gobierno o para el futuro de México.

Lo que importa en estas circunstancias es crear condiciones para que tengamos mecanismos como estos, para que realmente la sociedad empiece a participar y sea la protagonista del desarrollo de México. Tenemos una elección muy importante en 2024, como diría el clásico “La madre de todas las batallas”, ¿por qué no nos concentramos en eso? ¿por qué no nos concentramos en crear condiciones para que ahí comience un futuro muy distinto al que existía en el pasado y muy distinto al que existe en este momento?

*Luis Rubio es Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de México Evalúa-CIDAC





