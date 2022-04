Clima en México para el 5 de abril: calurosas temperaturas en la mayor parte del país por onda de calor

Clima en México para el 05 de abril de 2022. Foto: EFE

El ambiente vespertino se mantendrá de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del país debido a la presencia de una ola de calor, según el Sistema Meteorológico Nacional. Por el amanecer, se prevé que se mantenga frío. La interacción entre una línea seca y una corriente en chorro subtropical generará rachas de viento fuerte en entidades del norte y noreste. La probabilidad de lluvia se mantendrá como escasa (pronóstico de precipitaciones aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas).

México registrará temperaturas mínimas de hasta -10º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, y de hasta -5º C en Sonora, Zacatecas y Estado de México. En contraste, las máximas irán hasta los 45º C en San Luis Potosí y Veracruz, y de hasta 40º C en Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Pronóstico por regiones

Valle de México: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14°C y una máxima de 29 a 31°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 4 a 6°C y máxima de 23 a 25°C.

Clima en México para el 05 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Península de Baja California: Cielo despejado la mayor parte del día, con bancos de niebla en la costa oeste de la región y sin lluvia. Ambiente frío con heladas durante la mañana en sierras de Baja California y ambiente fresco en el resto de la región. Durante la tarde se espera ambiente cálido. Viento del norte y noroeste de 20 a 35 km/h.

Pacífico Norte: Cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia en la región. Ambiente matutino frío a fresco con heladas sobre sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km/h.

Pacífico Centro: Escasa nubosidad y sin lluvia. Ambiente matutino frío en zonas altas, por la tarde ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente oeste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h en Jalisco.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado por la tarde con chubascos y descargas eléctricas en Chiapas, así como lluvias aisladas en Oaxaca. Sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de componente sur (surada) con rachas de 60 a 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo parcialmente nublado e incremento de nubosidad hacia la tarde con lluvias aisladas en Tamaulipas. Sin lluvia en Veracruz y Tabasco. Ambiente fresco a templado por la mañana. Durante la tarde ambiente muy caluroso y extremadamente caluroso en el norte de Veracruz. Viento de componente sur (surada) con rachas de 60 a 70 km/h en VEracruz y de 50 a 60 km/h en Tabasco.

Clima en México para el 05 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Península de Yucatán: Cielo despejado por la mañana y medio nublado durante la tarde, sin lluvias en la región. Ambiente matutino cálido y por la tarde caluroso a muy caluroso. Viento de componente sur (surada) con rachas de hasta 50 a 60 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León (norte). Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente matutino frío con heladas en sierras de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por la tarde ambiente cálido a caluroso y extremadamente caluroso en el oriente de San Luis Potosí. Viento de dirección variable con rachas 60 a 70 km/h y tolvaneras en Chihuahua, así como de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango.

Mesa Central: Cielo despejado durante la mañana y nublados durante la tarde. Sin lluvia en la región. Ambiente matutino fresco a frío en zonas serranas, por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la región.

SEGUIR LEYENDO: