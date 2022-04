Argentinos accidentados en México: Darian ya fue trasladado a Buenos Aires y Luz sigue en coma

Darian Stacco, uno de los dos turistas argentinos que fueron embestidos el sábado 26 de marzo por una patrulla de la policía cuando conducían una motocicleta en Cozumel, Quintana Roo, fue trasladado a su país e internado en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires.

Este sábado 2 de abril, la madre del joven de 27 años compartió en sus redes sociales la última actualización del parte médico, que en México fue consignado como fractura de costillas, lesiones en los pulmones, contusión cerebral y fracturas en extremidades.

De acuerdo con el reporte de Marcela Paz, la madre del joven que había viajado a México en busca de una oportunidad laboral, la lesión en la cabeza —hemorragia subaracnoidea— que le había sido detectada en Quintana Roo, a través de una tomografía, ya no apareció en Argentina, por lo que se descartó la posibilidad, como se había establecido previamente, de que sufriera un tipo de daño cerebral.

“Los médicos se abocaron a la parte toráxica y craneal. En México en la tomografía presentó una hemorragia subaracnoidea, que hoy en la de acá ya no está. Eso habla de que no hay más posibilidades de daño cerebral. Primera batalla ganada”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

Darian Stacco, de 28 años quien iba junto a una amiga, Luz Arias, al momento del siniestro (Foto: @jamesTwolverine)

Debido al comprometido estado de salud de Stacco, las autoridades sanitarias de México determinaron que lo mejor era trasladarlo a su país de origen en un vuelo acondicionado con seis tubos de oxígeno, un médico y una enfermera, el cual aterrizó en el país suramericano este viernes 2 de abril.

“Hijo mío, ayer mientras te estaban bajando de la ambulancia, se me vino a la mente la primera vez que te tuve entre mis brazos... Ese cuerpito frágil que yo iba a hacer la responsable de cuidarte ,protegerte y amarte. No pude darte un beso en la frente como vos lo hacías conmigo, por tu fiebre y tu estado crítico te aislaron inmediatamente. Pero a través del cristal te hablé, y a pesar de tu coma farmacológico, se que me escuchaste”, escribió Paz.

La otra turista accidentada, Luz Arias, de 28 años, todavía no ha podido ser trasladad a su país debido a la precariedad de su estado de salud. “Lamentablemente mi hermana no está para viajar mañana, ni pasado... Calculo que tendrá varios días más allá hasta que la pueda traer”, declaró una de sus familiares a un periódico local.

REUTERS/Paola Chiomante

Ella, que viajaba como copiloto, sufrió fracturas en manos y piernas, situación que derivó en la amputación de una de sus extremidades. “Todavía sigue sedada, después de la amputación. Esperan que vaya despertando sola”, relató otro de sus parientes.

Darian y Luz circulaban en una motocicleta por el centro de la isla cuando fueron embestidos por la unidad policiaca, que de acuerdo con autoridades se dirigía a atender una llamada de auxilio. Ambos fueron trasladados al hospital general de la zona. Familiares de Draco iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos hospitalarios

