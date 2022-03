AMLO planea dar uso al “puente fantasma” de Cuernavaca: “No será un monumento a la corrupción”

El mandatario visitó la obra por encontrarse en el estado (foto: Change.org)

En su visita al estado de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contó sus planes para rehabilitar “el infame puente de Apatlaco” y la posible construcción de 2 mil viviendas del Infonavit en la zona, ya que “no será un monumento a la corrupción”.

En un video de tres minutos con 37 segundos, AMLO explicó sus intenciones de darle uso al “puente fantasma”, como lo denominó el mandatario, ubicado en los limites de Temixco y Cuernavaca pues de acuerdo con él, no lleva a ningún lado.

La obra fue comenzada durante el 2011 en el sexenio de Felipe Calderón, con el impulso del gobernador de aquel entonces, Graco Ramírez, como parte de un plan para interconectar partes importantes de las ciudades con los principales corredores. Sin embargo, de acuerdo con medios Morelenses, el camino lleva a una loma deshabitada.

Tras problemas para continuar con la obra y el aumento de precios, se sumó a que en 2014, de acuerdo con el medio El diario de Morelos, la Auditoría Superior de la Federación asegurara que no se contaba ni con el derecho de vía ni con los estudios de la manifestación ambiental.

Video del presidente Andrés Manuel López Obrador (foto: Twitter/@lopezobrador_)

En 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se buscó seguir con las obras, pero no continuaron. En 2020 y 2021 también se mencionaron planes para llegar a su conclusión pero nunca se llevaron a cabo.

De igual forma, se elaboró en el 2019 una petición a través de Change.org para la activación del Puente, ya que a pesar de estar en condiciones de ser utilizado “no fue habilitado en beneficio de nadie ya que no conduce a ningún lugar”.

“Es un puente que se construyó para comunicar la parte de la autopista Cuernavaca a Acapulco, a la autopista del Sol, con esta zona de Cuernavaca”, dijo el mandatario en el video.

De acuerdo a los dicho por AMLO, el tramo se construyó a partir de un acuerdo con la inmobiliaria Casas GEO, la cual “quebró la inmobiliaria y quedó el puente”.

AMLO dio su mañanera desde el estado de Morelos (Foto: Cuartoscuro)

Aclaró que no lleva a ninguna parte, “no comunica a la gente porque no hay viviendas”, aseguró el jefe del ejecutivo, quien se encontraba en el puente. Aseguró que la obra costó alrededor de 600 millones de pesos “según datos oficiales”, aclaró.

Continuó diciendo que se trató de dinero público, “entonces vamos a darle uso y sentido a esta obra porque sería una ineficiencia de nuestra parte dejar esto así. Como un monumento a la corrupción”.

Para esto, aseguró que debía agregarse deportivos y viviendas en la zona. “Estaba pensado para 40 mil viviendas”, pero no era viable debido a la falta de agua en la ciudad. “Hay que cuidar ya el agua y otros recursos que son fundamentales”.

La construcción del puente inició en el sexenio de Calderón y continuó en el de Peña Nieto, pero no entró en uso (EFE/ Esteban Biba/Archivo)

Habló de al menos ubicar 2 mil viviendas una vez que se arreglen los asuntos con el banco, pues los terrenos quedaron a su disposición; “Ese es el plan”, concluyó López Obrador.

Debido a la publicación del video, el primer mandatario fue criticado por diversos usuarios de la red social quienes comentaron que debería enfocarse en terminar primero las obras de su gobierno.

“Primero termina lo que entregaste con mentiras y has públicos los contratos y gastos de tu obra inservible”, comentó un usuario en Twitter, refiriéndose al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Otro redactó “Presidente @lopezobrador_, sugiero comenzar por el más grande desfalco y proyecto inconcluso en su inauguración, el AIFA”. También estuvieron aquellos que aplaudieron la iniciativa exaltando que “Siempre arreglando las porquerías de obras inconclusas que dejo la oposición miserable”.

