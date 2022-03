“Ni bully ni misógino”: Chumel Torres enfrentó a Estefanía Veloz tras pelea con diputada de Morena

Chumel Torres se enfrentó en redes sociales contra la presentadora de televisión, Estefanía Veloz (Fotos: Instagram @chumeltorres // @estefaniavloz)

El creador de contenidos, Chumel Torres, se enfrentó en redes sociales contra la presentadora de televisión, Estefanía Veloz, por supuestos comentarios misóginos que el youtuber ha realizado.

A través de su cuenta de Twitter, Veloz calificó al comediante chihuahuense como una persona “indefendible y misógina”, y quien, aseguró, utiliza la vida personal de las personas para atacarlas, sin argumentos para debatir.

“Chumel es un bully indefendible y misógino que se mete con la vida privada de las personas en lugar de debatir ideas. Lo digo yo que NO apoyé a Salgado Macedonio”

En otro mensaje, la aliada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) agregó que no le interesa seguir hablando “de esa persona”, porque, además, la bloqueó de la red social desde hace tiempo.

Chumel Torres se defendió argumentando que no es una persona misógina ni le interesa debatir en la red social (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

El comentario no pasó desapercibido al conductor de El Pulso de la República, quien se defendió argumentando que no es una persona misógina, no se mete en la vida de nadie y ni le interesa debatir en la red social.

“Ni soy un bully Ni indefendible Ni misógino Ni me meto con la vida privada de la gente Ni me interesa debatir con nadie Ni me tienes bloqueado”

Su enfrentamiento se da poco después de que el creador de contenido arremetió contra la morenista Andrea Chávez Treviño, luego de anunciar que los diputados del partido guinda llevarán a juicio político a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, por presuntos abusos a la libertad de expresión.

Ante esto, el youtuber compartió la publicación y pidió, a nombre de los chihuahuenses, una disculpa al país.

El enfrentamiento se da luego de que el creador de contenido arremetió contra la morenista Andrea Chávez Treviño (Fotos: Twitte/@chumeltorres)

“Una disculpa por Andrea Chávez. No a todos los chihuahuenses nos gusta asesinar a la democracia por un hueso”, escribió.

En la misma publicación, Torres compartió el video de un mitin en el que Chávez Treviño manifestó su apoyo al precandidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado por el delito de violación.

“En Guerrero hay muchos dolores y no quieren que se resuelvan estos del INE. Los consejeros que armen su partido, que se vaya ya”, se escucha decir en el audiovisual.

“Bueno, pero ¿qué se puede esperar de alguien que acudió a apoyar a Salgado Macedonio? De nuevo, perdón amigos”, arremetió el conductor de El Pulso de la República.

Minutos después, la morenista replicó el comentario de Chumel Torres (Fotos: Twitter/@AndreaChavezTre)

Minutos después, la morenista replicó el comentario de Chumel Torres, pues al igual que él, Andrea Chávez pidió perdón a México por el nacimiento del comediante: “En nombre de Chihuahua, perdón por Chumel”.

“Deja de apoyar violadores y luego platicamos”, le contestó el influencer.

“No apoyen a Salgado Macedonio y luego vengan a querer darle lecciones de moral a uno. Tengan dos gramos de madre, liendres”

Senadora de Morena denunció a Chumel Torres por violencia política de género

Bertha Caraveo informó que la FGR abrió una carpeta de investigación en contra del influencer (Foto: Twitter/@CaraveoBertha)

Cabe recordar que el youtuber ha estado en la mira de simpatizantes del partido guinda tras la denuncia de la senadora juarense Bertha Caraveo, quien informó el pasado 14 de marzo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del influencer por el delito de violencia política de género.

“La FGR me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel T, al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista. Seguiré adelante hasta que la dignidad se haga costumbre”, escribió en su red social.

