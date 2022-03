Ricardo Monreal descartó fracaso en la estrategia de “abrazos, no balazos” tras masacre en Michoacán

Ricardo Monreal señaló que la estrategia de seguridad seguida por el Gobierno de México debe ser revisada (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

En conferencia de prensa, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de México, Ricardo Monrea Ávila, descartó que la estrategia de “abrazos, no balazos”, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya fracasado luego de la masacre registrada el pasado 27 de febrero en Michoacán de Ocampo.

En conferencia de prensa, el morenista expresó que se debe revisar la estrategia de seguridad seguida por el Gobierno de México. Sin embargo, indicó que no considera un fracaso uno de los principios seguidos por el presidente y por la llamada “Cuarta Transformación”.

“Sin duda es un hecho que nos preocupa… No, no lo creo así (un fracaso), sí creo que hay que revisar la política, toda la política criminal y todo el plan y estrategia que se está usando, creo que sí es conveniente revisarlo, pero yo no aseguraría ni me atrevería a aventurarme y expresar que es un fracaso en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Ricardo Monreal señaló que el exhorto de AMLO para eliminar el nombre del estado de Jalisco en la denominación del CJNG está relacionado con su preocupación por mezclar a la entidad con la célula delictiva (Fotos: Cortesía Cámara de Diputados // Cuartoscuro)

Asimismo, el político de 61 años comentó que espera que los hechos se aclaren y aseguró que “con la voluntad presidencial”, el escabroso acontecimiento se esclarecerá en las próximas horas. Además, durante la conferencia de prensa, Monreal fue cuestionado sobre el exhorto del presidente mexicano a la célula delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para retirar el nombre de la entidad federativa de su denominación, ya que esto afecta la imagen del estado.

Al respecto, el morenista indicó que la propuesta de López Obrador fue una expresión espontánea y meditada, pues los comentarios del tabasqueño surgieron como un mecanismo para evitar que se “manche” a un estado mezclándolo con un cartel.

“Su expresión simplemente advierte su preocupación por que no se mezclen estas dos connotaciones: la del cartel y la de un estado con ciudadanos progresistas, con una gran calidad de trabajo y de innovación que es Jalisco. Entiendo que este es el propósito fundamental”, aseveró Monreal Ávila durante su encuentro con la prensa.

Cuitláhuac García aseguró que con la persecución del delito de "ultrajes a la autoridad" se redujo la violencia en contra de la autoridad, y se ha pacificado el estado (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

Otro aspecto que abordó el morenista fue la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al declaró como inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, mismo que está plasmado en el Artículo 331 del Código Penal de Veracruz (CPV), la cual fue rechazada por el gobernador Cuitláhuac García, personaje que rechazó la decisión del máximo tribunal, pues con la persecución de dicho delito se redujo la violencia en contra de la autoridad, y se ha pacificado el estado.

“Un reconocimiento y una felicitación a los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron declarando inválido este delito ominoso llamado ‘ultrajes a la autoridad’, que a través de él se han cometido muchos excesos, un instrumento perverso que se ha usado en contra de quienes opinan distinto y que ahora están privados de su libertad”, apuntó.

De esta forma, Monreal Ávila nuevamente señaló que Cuitláhuac García podrá enviar otra iniciativa. Sin embargo, indicó que la Corte podrá utilizar medios de apremio en el caso de que se repita el mismo tipo penal que recientemente declaró inválido constitucionalmente y reiteró que quienes han sido detenidos por el delito de “ultrajes a la autoridad” podrán ser liberados, ya que la determinación se aplicará con efectos retroactivos.

