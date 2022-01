Tren Suburbano aumentó su tarifa a partir de este 30 de enero

(Foto: Instagram/ trensuburbano)

Malas noticias para los habitantes al norte de la Ciudad de México. Los consecionarios del Tren Suburbano que corre de Buenavista a Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México, informó que subirá sus tarifas a partir de este domingo 30 de enero.

A través de sus redes sociales, dieron a conocer que ahora los viajes cortos (de hasta 12.89 kilómetros) se incrementará 50 centavos, de 9 a 9.50 pesos; mientras que para los viajes largos (de 12.9 a 25.59 kilómetros) se elevará 1.50 pesos, de 20 a 21.5 pesos.

Cabe mencionar que el último aumento en las tarifas se dio el pasado 18 de abril de 2021.

Como era de esperarse, esta noticia no fue del agrado de un sinnúmero de usuarios en redes sociales, quienes argumentaron que las tarifas son costosas en comparación con otros servicios de transporte en el Valle de México, como el Metro y Metrobús, que cobran por ingreso cinco y siete pesos, respectivamente, y por distancias más largas.

“Estos señores suben cada año 1 peso su servicio y no cuentan con baños y no ponen más máquinas de recarga, a pesar de que en horas picos se hacen largas filas”, “Qué poco solidarios, suben y suben como así fuera de bueno el servicio”, “Si van a subir el servicio, deberían tener en buenas condiciones las instalaciones... Las escaleras eléctricas en cuautitlan la mayor parte del tiempo no funcionan”, se lee en Twitter.

Sin embargo, otros usuarios expusieron que si bien no es lo mejor para sus bolsillos, es mejor pagar más para viajar en el Tren Suburbano que en las combis y autobuses, donde cada día se registran asaltos a pasajeros, sobre todo en el Edomex.

“¡Ay, no! Yo de pensar a irme en combi o camión pago con gusto [...] Tendría que salir de casa 2-3 horas antes ¿Viajar pensando si llegaré a mi destino?”

Este medio de transporte fue diseñado para transportar hasta 300,000 pasajeros al día; sin embargo, para 2019, 11 años después de su inicio de operaciones, había alcanzado un promedio de 195,000 personas trasladadas por día; es decir, 65% de su capacidad.

Aunado a ello, la pandemia de Covid-19 afectó al sistema ferroviario y tras caer hasta 90,000 pasajeros movilizados por día, cerró 2021 con un promedio de 120,000 usuarios; osease, el 40% de su capacidad.

El Tren Suburbano es operado desde 2008 por Ferrocarriles Suburbanos, subsidiaria de la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF).













En medio de los problemas económicos, Ferrocarriles Suburbanos llegó a un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ampliar su concesión 18 años más e incluyó la construcción de un ramal de la estación Lecheríaal nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo cual tendrá un costo de 22,000 millones de pesos, de los cuales 15,000 serán aportados por la concesionaria.