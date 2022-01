Encontraron bebé asesinado en basurero de un penal en Puebla

Encontraron bebé en carcel de puebla (Foto: IG reinserta/camdelafu)

El cuerpo de un bebé de tres meses fue hallado en botes de basura al interior del penal de San Miguel, ubicado en Puebla.

De acuerdo con la organización Reinserta, el menor habría sido asesinado dentro de la cárcel cuando ingresó en una visita familiar y fue un interno quien se percató de los hechos y notificó a las autoridades para que se encontrara al pequeño. Presuntamente, el bebé fue hallado con una incisión abdominal.

“Condenamos enérgicamente a las autoridades penitenciarias del Estado de Puebla, encabezadas por Miguel Barbosa Huerta, gobernador de la entidad; a Jorge Gómez Torres, director del Centro, ya Alfredo Vargas Quintanilla, Subsecretario de Centros Penitenciarios, por este terrible asesinato y por su incapacidad absoluta de mantener el control de un penal en el cual, pasó por desapercibido el asesinato de este bebé”, sentenció el organismo desde sus redes sociales.

Asimismo, Reinserta denunció que este penal es conocido por su autogobierno. Al punto de que el 6 diciembre de 2021 una persona privada de su libertad fue violentamente asesinado y el 28 de diciembre de dicho año se registró una riña entre los internos.

Las autoridades están completamente rebasadas y son cómplices de los actos de corrupción que se viven al interior del penal; que van desde cobro de lista, el ingreso de mujeres sexo servidoras, la manufactura de droga y las peleas de perros par apuestas.

Se exhortó a las autoridades a realizar las indagaciones correspondientes (Foto: EFE/Luis Torres)

Respecto a este último punto, la asociación remarcó que en las peleas de animales, los perros muertos son retirados del penal en bolsas de basura.

Retomando el caso del bebé fallecido, se condenó la falta de protocolos para el ingreso al penal y la carencia de espacios seguros para que las niñas o niños que estén directa o indirectamente relacionados con las cárceles puedan convivir con sus familiares sin estar en riesgo.

“Estos menores de edad están expuestos constantemente a la violencia derivada por el descuido de la autoridad al interior de los Centros Penitenciarios. Esta normalización de la violencia repercute y pone en peligro sus vidas”, se lee en el comunicado.

De igual forma, se exhortó a las autoridades correspondientes para investigar los hechos y sancionar a los responsables del asesinato; así como actuar con transparencia y apego a la ley:

“Como Asociación Civil que trabaja por transformar la vida de niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia, este asesinato nos conmueve profundamente, pues, en ningún Centro Penitenciario del país debería repetirse estos actos inhumanos”.

Dicho penal es conocido por su autogobierno (Foto: EFE/Nic Bothma)

La indignación por parte de los internautas no se hizo esperar y muchos de ellos lamentaron que las condiciones carcelarias no fueran adecuadas en la entidad.

“No puedo no leer esta noticia de manera corrida, tuve que hacer una pausa con el corazón destrozado No puedo no imaginarme a mis bebés pasando por una situación así, que dolor, que maldita sociedad, que podrido gobierno”, dijo una usuaria de Instagram.

Además, Reinserta realizó una colecta de firmas en la página Change.org con la finalidad de pedir justicia para el bebé y que las autoridades poblanas implementen los protocolos necesarios para garantizar la vida, bienestar e integridad de los menores que viven o visitan los reclusorios. Hasta el momento 3 mil 615 personas han firmado la solicitud y se espera reunir 5 mil.

SEGUIR LEYENDO