AIFA: personajes de Chespirito adornarán los baños de las instalaciones

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es considerada una de las obras insignias de López Obrador (Foto: AIFA / Sedena)

De nueva cuenta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha dado de que hablar luego de que a inicios de mes se diera conocer algunas de las temáticas con las que fueron diseñados los sanitarios de sus inmediaciones.

Desde Cri Cri al Día de Muertos, los baños del AIFA fueron fuertemente criticados por usuarios de redes sociales, así como también por figuras políticas opositoras a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por estar diseñados con temáticas características de la cultura popular mexicana.

En esta ocasión, siguiendo con la temática, se viralizaron nuevas fotografías, ahora con un diseño diferente enalteciendo la carrera y personajes del comediante, guionista y actor Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

Las fotografías tomaron gran relevancia en redes sociales (Foto: Twitter)

Las fotografías se dieron a conocer por medio de redes sociales, principalmente en Twitter, en donde cibernautas expresaron su sentir con respecta al protagonista de El Chavo del 8. Algunos de ellos recordaron las polémicas declaraciones que emitió el comediante de stand up Carlos Ballarta acerca del trabajo de Gómez Bolaños, mientras que otro aplaudieron este hecho.

“Tenemos una cultura milenaria tan grande como para que nos represente ante el mundo El Chavo del 8″, “¿qué no la chairisa odia al Chavo del 8 y todo lo que venga de Televisa?”, “cada que salgas del baño el chompiras te juzgará con su mirada”, ”te puede gustar o no su comedia, pero no deja de ser una figura reconocida y de talla internacional”, fueron algunos de los comentarios emitidos por internautas.

Algunos cibernautas recordaron las polémicas declaraciones que lanzó el comediante Carlos Ballarta con respecto al trabajo de "Chespirito" (Foto: Twitter)

Cabe mencionar que el pasado 6 de enero, fue cuando circularon en redes sociales las primeras fotografías al interior de una de las obras insignia de López Obrador. Fue a través de Carlos del Valle, vocero de la aerolínea Interjet, quien el 31 de diciembre compartió, por medio de su cuenta de Facebook, unos vistazos de cómo se ven los sanitarios de hombres y mujeres. “Todos los baños serán temáticos”, mencionó en el video.

En ese entonces se pudo apreciar las decoraciones dedicadas a grandes estrellas de la lucha libre en México. “Los rudos, los rudos, los rudos”, se puede leer al entrar a ellos, mientras que en las paredes lucen murales y en las puertas de cada inodoro máscaras de Rayo de Jalisco, El Fantasma, Hurán Ramírez, El Santo, Tinieblas y Blue Demon, entre otros.

A inicios de mes se viralizaron las primeras imágenes de los baños del aeropuerto de Santa Lucía (Foto: Twitter/emedranosBIS)

Mientras tanto, en los baños de mujeres están dedicados a lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Algunos tienen en las puertas íconos de algunas estaciones del Metro capitalino, como Copilco, Coyoacán, Tacuba y Nativitas.

Además, se sabe que otros estarán decorados con representaciones del Día de Muertos, el Mariachi y el tequila, las trajineras de Xochimilco, la Guelaguetza, el juego de lotería, así como pasajes históricos como la Independencia.

El AIFA contará con tres museos (Foto: Twitter/@porktendencia)

Asimismo, el AIFA contará con tres museos, dos niveles de locales comerciales, un área de juegos infantiles, una tienda, un cine de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), una sucursal de Banjercito, boliche, salón de eventos, gimnasio, bodegas y estacionamiento.

Durante su primer conferencia de prensa de este 2022, el tabasqueño aseguró que la inauguración del AIFA se realizará el 21 de marzo.

“Acabamos de ver el avance, llevan 78 por ciento, pero están trabajando día y noche, es una gran obra, es la obra en el mundo en menos tiempo, de calidad y a un costo muy bajo”, declaró en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO: