Ofertas de empleo en IMSS, Insabi e ISSSTE: cómo inscribirse

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Este fin de semana, México registró un récord de contagios diarios desde que inició la pandemia, al sumar el 8 de enero de 2022 un total de 30,671 nuevos casos, en solo 24 horas.

La rápida propagación de Ómicron, que ya logró desplazar a Delta como la variante dominante en numerosos estados, y los tres casos detectados de Flurona -o infección simultánea de influenza y coronavirus-, han arrastrado a México a su cuarta ola. Y ante esta radiografía se hace necesario reforzar la atención en los hospitales de todo el país, para afrontar la contingencia del COVID-19.

Por ese motivo, la Secretaría de Salud abrió la Jornada Nacional de Reclutamiento 2022 para personal sanitario.

Esta convocatoria pública de empleo busca contratar médicos y enfermeros generales y especialistas, así como personal paramédico y de apoyo a los servicios de salud “interesados en aportar sus conocimientos en beneficio del Pueblo de México”. Las plazas se ofrecen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

¿Cuáles son los requisitos?

Para formar parte de la Jornada Nacional de Reclutamiento 2022, se piden los siguientes requisitos:

- Título, cédula profesional o documento que acredite el perfil profesional.

- No estar inhabilitada (o) para el servicio público ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal.

Además, es importante tener “compromiso para servir al Pueblo de México”.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

¿Cuáles son las condiciones laborales?

Aunque las condiciones laborales varían en función de numerosos factores, como el empleo, el rango, la especialización, la institución o el estado, la Secretaría de Salud ofrece los siguientes beneficios con carácter general:

- Contrato eventual de hasta seis meses.

- Seguridad Social.

- Prestaciones de Ley.

- Salario competitivo.

- Capacitación para el Manejo Técnico de Equipo, protección personal, prevención de infecciones, entre otros.

Además, concede algunos estímulos:

- Un mes de salario por adelantado, al momento de la firma del contrato.

- Pago de viáticos.

- Otorgación de dos puntos para el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM).

Quienes quieran formar parte del proceso de selección deberán ingresar al sitio web www.mexicocontracovid.salud.gob.mx, y completar el registro " a fin de que las instituciones del Sector Salud inicien los procesos de contratación”.

(Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Flurona, ¿qué es y cuáles son los síntomas?

Flurona, la infección simultánea de gripe y COVID-19 ya se hizo presente en México. Hasta el momento, en el país ya se registraron tres casos, uno en Nayarit y dos en Jalisco, todos detectados entre el 8 y 9 de enero.

Ante la incertidumbre y preocupación de lo que representa estos nuevos contagios, muchas han sido las preguntas generadas por la ciudadanía, entre ellas, y tal vez la más importante, es ¿qué es la flurona?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), su nombre es un acrónimo proveniente del inglés y formado por “flu”, influenza o gripe, y “corona”, de coronavirus. No obstante, la traducción al español sería llamada “coronagripe”.

Esta doble infección habría surgido en Israel, país en donde se detectó a la primera persona con este raro padecimiento. Se trató de una mujer embarazada a finales de diciembre de 2021. De acuerdo con el Ministerio de Salud de este país, los médicos identificaron que presentaba síntomas leves de influenza y COVID-19.

Los expertos coinciden en que la presencia de Flurona en el cuerpo puede no ser tan letal como suena. Según María del Mar Tomás, microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), estos contagios no son “graves” y no representan “un aumento de las complicaciones” del estado de salud.

