PAN en el Senado pidió a ciudadanos denunciar casos de abuso de autoridad en Veracruz

Luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz detuvieron el pasado miércoles a Manuel del Río Virgen, secretario técnico del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a los veracruzanos denunciar cualquier caso de violación a los Derechos Humanos.

Al salir de la reunión de la Jucopo donde se integró una “comisión plural de investigación” para determinar la probable existencia de violación al Estado de Derecho por parte del gobierno veracruzano, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) convocó a los ciudadanos a denunciar ante el Senado los casos de abuso de poder de los que han sido víctimas.

En entrevista a medios, la panista explicó que habrá un número telefónico para que realicen sus denuncias, con el fin de conocer todos los casos de violación de Derechos Humanos y de debido proceso que se han dado en la entidad.

“No sólo de los políticos, porque conocemos el caso de los políticos, pero no conocemos la del ciudadano común y corriente (…) que hoy no tienen quien los defienda y sus casos están en el anonimato”

Ricardo Monreal defendió a seis jóvenes veracruzanos que permanecieron en prisión acusados de ultraje (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Gálvez Ruiz recordó que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió a seis jóvenes veracruzanos que permanecieron en prisión acusados de ultraje, a pesar de que un juez federal ordenó su libertad, por falta de pruebas y por violaciones flagrantes a sus derechos humanos.

Y como este, agregó, hay más de 1,000 casos por ultraje a la autoridad, por lo que urgió elaborar un programa para recibir todas las quejas.

“Eso que no está haciendo la Comisión de Derechos Humanos el Senado tiene que entrar, es lo relevante de esta Comisión desde mi punto de vista”

Poco después, en una publicación en su cuenta de Twitter, la senadora de Acción Nacional habló sobre la detención de José Manuel del Río y la posición que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrado (AMLO) sobre el tema.

La senadora de Acción Nacional habló sobre la detención de José Manuel del Río (Foto: Facebook/José Manuel del Río)

En su mensaje, la panista dijo entender porqué el país tiene un gobierno mediocre y los estándares de calidad son muy bajos, pues el presidente procura defender “a capa y espada” al mandatario veracruzano y miembro de Morena, Cuitláhuac García.

Un gobernador, añadió Gálvez Ruiz, que ha registrado en su administración incontables violaciones de derechos humanos. “No son iguales, Son peores”, sentenció.

Junto al tuit, la legisladora compartió un fragmento de la conferencia matutina, donde el presidente López Obrador expresó su confianza a Cuitláhuac García por ser “incapaz de llevar a cabo una injusticia”, además de que es “uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado en los últimos tiempos”.

“A lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitláhuac García (…) Y ahora, por primera vez en bastante tiempo se tiene un gobernador honesto, íntegro que es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie”, declaró en la “mañanera” de este jueves en Palacio Nacional.

López Obrador expresó su confianza a Cuitláhuac García por ser “incapaz de llevar a cabo una injusticia” (Foto: Lópezobrador.org)

Asimismo, el mandatario federal pidió no escudarse en un partido o en el fuero político para señalar que existe una campaña de linchamiento político, y confió en que que las autoridades se apeguen a la verdad y al Derecho en las investigaciones.

“Hay que ver los antecedentes y las autoridades deben investigar y castigar, cero impunidad, y tampoco fabricar delitos a nadie y no escudarnos que porque somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo o que hay linchamiento político, la verdad nos hará libres”, advirtió.

