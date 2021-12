“Les encanta victimizarse”: Xóchitl Gálvez arremetió contra Morena por revocación de mandato

Xóchitl Gálvez se lanzó contra Morena por la controversia constitucional contra el INE (Foto: Cortesía PAN)

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por la controversia constitucional que presentó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por posponer de manera temporal la consulta de Revocación de Mandato.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora aseguró que la consulta podría haberse llevado a cabo si los diputados de Morena le hubieran otorgado un mayor presupuesto al órgano electoral.

Pero, añadió, a los simpatizantes y militantes del partido guinda les encanta “victimizarse” para llamar la atención y no atender temas prioritarios del país.

“Habría sido más eficiente otorgarle los recursos al @INEMexico para organizar la consulta. ¡Aaah noo! pero les encanta victimizarse y desviar la atención ante los graves problemas que vive el país como inseguridad, falta de medicamentos y desempleo. #Te4Treros”

La senadora aseguró que la consulta podría haberse llevado a cabo si los diputados de Morena le hubieran otorgado un mayor presupuesto al INE (Foto: Cuartoscuro)

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón a la integrante de Acción Nacional, destacando que la llamada Cuarta Transformación “llegó a tal punto con su consulta para desviar la atención de los verdaderos problemas del país”, como inseguridad, desabasto de medicamentos, regreso a energías sucias, opacidad en la rendición de cuentas y violaciones sistemáticas a la Constitución.

“Estos de Morena piensan que nos creemos todo lo que dicen. Desde que no le asignaron los recursos necesarios al INE, sabíamos que iban a hacer este circo para descalificar al instituto”, “Tiene 60% de aprobación, pero quieren marear más al pueblo sabio para esconder su fracaso” y “Ese era el plan, hacer alboroto muy de 4ta”, fueron otras de las respuestas.

Cabe señalar que luego de presentar la acción legal ante la Suprema Corte, diputados de oposición se lanzaron contra Gutiérrez Luna.

Luego de utilizar su posición para presentar una acción legal ante la Suprema Corte, diputados de oposición se lanzaron contra Gutiérrez Luna (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, deslindó a su bancada de la controversia constitucional, pues afirmó que no los representa y por lo tanto no cuenta con los 113 diputados del blanquiazul.

“No representa toda la Cámara de Diputados, está abusando de su papel de presidente y no lo votamos para que adoptara ese papel, se supone que representa a todas las diputadas y diputados y no todos aceptamos esa controversia, que quede claro, esa controversia no habla por Acción Nacional, esa controversia constitucional no cuenta con 113 diputados del PAN”, declaró.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Rubén Moreira, informó que los grupos parlamentarios de oposición “levantarán la voz” para protestar por la controversia.

“Protestaremos en la Junta de Coordinación Política y vamos a levantar la voz ahí”

Rubén Moreira informó que los grupos parlamentarios de oposición “levantarán la voz” para protestar por la controversia (Foto: Cortesía)

El también coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que Gutiérrez Luna recurrió a facultades muy dudosas, oscuras y poco democráticas e ilegítimas, para interponer el recurso ante la Corte en contra del INE, órgano que describió como una institución garante de los procesos electorales.

El diputado insistió en que la consulta de revocación ha sido transformada por el Gobierno Federal en un ejercicio propagandístico y de “golpeo” y “venganza” contra el árbitro electoral, por lo cual, el PRI “se va a oponer”.

“Suena a una venganza de Morena por acontecimientos que resultaron controvertidos en 2006 y que no son responsabilidad del Instituto”

