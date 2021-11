“Next”: el ácido comentario de Víctor Trujillo contra el gobierno de AMLO

Víctor Trujillo pidió no prestarle atención al tema de mantener o retirar a AMLO de la presidencia (Fotos: Cuartoscuro)

El próximo miércoles 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgará su Tercer Informe de Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México, a partir de las 17:00 horas, para otorgar su análisis sobre la primera mitad de su sexenio.

Algunos ciudadanos y personajes de la oposición no le prestan demasiada atención a ello, pues sus pensamientos ya se encuentra en el 2024, específicamente en el final del mandato y en quién será su sustituto.

Sin embargo, antes de llegar a ese momento, tienen que pasar otros tres años y un ejercicio democrático con el que la ciudadanía podrá decidir si quiere que López Obrador se mantenga en Palacio Nacional: la Revocación de Mandato.

A pesar de todo lo que se avecina para el país en materia presidencial, el sector anti-AMLO continúa sus críticas y ataques contra los dichos y hechos del presidente, los cuales han dejado un mal sabor de boca en su primera mitad de sexenio debido a las propuestas de campaña incumplidas y al giro de 180 grados que ha dado.

Los pobres resultados de las acciones realizadas por el presidente han encendido las alarmas de la ciudadanía y la oposición (Foto: EFE/Presidencia de México)

Por esto, la solicitud es la misma para todo este sector: la inminente salida de López Obrador. No obstante, es algo complicado que esto se cumpla antes del 2024, pues las leyes están a favor del mandatario hasta el final de su periodo, así que la única solución pertinente es no hacer nada.

Esta propuesta fue realizada por el economista Macario Schettino Yañez, quien desde su cuenta de Twitter aseguró que es lo que se debe hacer, sin importar si el deseo es mantener a AMLO como presidente hasta el final del sexenio o quererlo expulsar antes.

“Ya se ha dicho. Si usted quiere que AMLO sea presidente hasta el 30 de septiembre de 2024, no tiene que hacer nada. Si usted quiere que se vaya antes, no puede hacer nada. Por lo tanto, no hagamos nada”, escribió el también escritor.

Dicho comentario fue recuperado por el comunicador Víctor Trujillo. Desde sus redes sociales mencionó que Schettino dio “luz” al debate sobre la revocación y ratificación de mandato, así que le dijo “next” al tema para comenzar a discutir sobre otros asuntos.

(Foto: Twitter)

“¿Cuáles penumbras? Macario prendió la luz. Next”, sentenció el creador del personaje Brozo, uno de los más crudos y punzantes críticos del gobierno actual liderado por AMLO y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Usuarios de redes sociales respaldaron este pensamiento y decidieron “dejar pasar” el tema para que el tiempo le dé su merecido a la 4T y todo lo que ha construido durante los primeros tres años de su mandato antes de que lleguen a crear una dictadura.

“Dejar fluir , dejar pasar.. Que a cada capillita le llega su fiestecita... y a esta mal llamada trasformación le van a tronar hartos cuetes”; “Es claro lo que quiere él presidentito: Que la gente se manifieste, que marche, que generen violencia para así declarar ingobernabilidad, declaré las elecciones que vienen nulas, y apoyados por los militares hacerse del poder absoluto y instaurar una dictadura”, fueron algunos comentarios que recibió el tuit de Trujillo.

Ahora sólo queda esperar unos días para escuchar la retroalimentación de López Obrador para su primera mitad de sexenio. Posteriormente llegará el 10 de abril 2022, fecha estimada para la Revocación de Mandato, y finalmente escuchar las voces de la gente y lo que busca para el país de la mano, o no, del presidente.

