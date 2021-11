“Lo que es jugar de visitante”: las ácidas críticas para AMLO por sí usar cubrebocas en EEUU

A AMLO le llovieron las críticas por su uso de cubrebocas (Fotos: Cuartoscuro/YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Este jueves 18 de noviembre se está desarrollando la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la capital de los Estados Unidos (EEUU), Washington DC, con el fin de tener reuniones con el mandatario estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante las primeras horas del día, el ministro canadiense y el jefe del Ejecutivo Federal se reunieron en el Instituto Cultural Mexicano para abordar temas de cooperación entre ambas naciones. Al término del debate entre las comitivas, los políticos compartieron imágenes de su encuentro en las redes sociales.

Sin embargo, no todos tomaron a bien dichas fotografías, ya que iniciaron los cuestionamientos sobre el tabasqueño y su uso de cubrebocas en sus recientes viajes internacionales, pero no en sus apariciones públicas en el país.

Uno de los que cuestionó tal acto fue el polémico militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, quien, por medio de su cuenta oficial de Twitter, aseguró que el presidente debe de acatar órdenes cuando juega de “visitante”: “Y ahora sí con cubrebocas. Lo que es jugar de ‘visitante’”.

Javier Lozano utilizó su cuenta de Twitter para criticar al presidente mexicano en su visita a EEUU (Foto: Twitter/@JLozanoA)

A este comentario se sumó el de la politóloga Denise Dresser, la cual también utilizó sus redes sociales para reclamar que AMLO no utilice cubrebocas en México, argumentó que esta decisión la toma porque “hace lo que le da la gana”.

Sin embargo, recalcó que en los Estados Unidos sí ha hecho uso de esta medida de salubridad, debido a que está obligado a respetar las reglas sanitarias, así como a las demás personas con las que convive durante los encuentros de alto nivel.

“En México sin cubrebocas porque haces lo que te da la gana / En EEUU con cubrebocas porque te obligan a respetar las reglas y respetar a los demás”

Denise Dresser también cuestionó a AMLO por su uso de cubrebocas (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

No obstante, ahí no terminaron los reclamos de la docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en un segundo tuit señaló que la foto que ambos políticos se tomaron sin cubrebocas en el mural del recinto mexicano en suelo estadounidense se dio porque Trudeau no quiso “incomodar a AMLO”.

Finalmente, detalló que como presiente de la nación, López Obrador debe de dar un ejemplo para la ciudadanía, especialmente con el tema de la pandemia; lamentó que hasta la fecha esto no se haya podido presenciar.

“En la escalinata frente a los murales, Trudeau traía cubrebocas y se lo quitó por cortesía para no evidenciar/incomodar a AMLO. El tema no es menor, es dar el ejemplo de manera consistente y López Obrador lamentablemente no lo ha hecho en México, a pesar de la pandemia persistente”, recalcó.

AMLO enseñó un mural a Trudeau durante su encuentro en Washington DC (Foto: YouTube/Andrés Manuel López Obrador)

Reunión entre AMLO y Trudeau

Esta mañana se llevó a cabo el primer evento de la Cumbre de Líderes de América del Norte, donde el presidente mexicano se reunió con el primer ministro de Canadá. A pesar que el tabasqueño ya había entablado conversaciones previas con el canadiense, esta fue la primera ocasión donde ambos líderes se encontraron en persona en el Instituto Cultural Mexicano.

Al histórico evento acudió, de igual manera, una comitiva mexicana conformada por Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE); Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda (SHCP), y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez.

Tras el encuentro, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó respecto a los tópicos y acuerdos derivados del encuentro, entre los cuales se resaltó el enfoque a los pueblos indígenas como centro de las políticas públicas.

“Coincidieron en avanzar hacia una integración económica más incluyente, en la que los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas se beneficien de una mayor cooperación comercial bajo las oportunidades económicas que brinda el T-MEC”

