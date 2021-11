“El problema es la CFE, no el Oxxo”: Felipe Calderón arremetió contra AMLO por la Reforma Energética

Felipe Calderón y AMLO (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Hoy por la mañana el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) arremetió contra las declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo en la conferencia matutina del día de hoy.

“Se puede tener energía limpia y barata: La solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la @CFEmx no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo.” declaró el ex mandatario sobre la analogía que Andrés Manuel hizo sobre el pago de la luz en oxxos y tiendas de abarrotes.

En la mañana, al mandatario se le preguntó si le explicaría al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la nueva reforma energética en caso de que fuera necesario, en el marco de la reunión que sostendrá con su homólogo y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Ante este cuestionamiento el presidente afirmó y habló sobre la participación de los medios de comunicación en la divulgación de información sobre la reforma energética.

“Los Oxxos pagan menos luz que una familia, proporcionalmente a lo que se consume. Los oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes. El abarrotero tiene que tener su tiendita apagada, tiene que desconectar sus congeladores, sus refrigeradores para no pagar tanto por la luz. En cambio ustedes van a un OXXO y aunque sea de noche está todo iluminado, porque pagan menos”, afirmó en la conferencia de hoy.

(Foto: especial)

Del mismo modo explicó que lo que la reforma energética busca que se dejen de aumentar los precios por el consumo de luz, compromiso que hizo al inicio de su sexenio.

“Para cumplir ese compromiso ayuda mucho que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiendo cara la luz a la CFE y no pagando la luz que como se cobra a las familias mexicanas”. señaló el mandatario

El mandatario también abordó el discurso que la oposición ha llevado sobre el desarrollo de las energías limpias, siendo esta una forma de ocultar los “negocios sucios” que han tenido desde se copió el modelo económico energético de España.

“Por eso se pone a que haya equidad y que no existan privilegios y que no estén hablando de energías limpias cuando en el fondo se trata de negocios sucios. y no queremos que nos pase porque ese modelo lo trajeron de España”

(Foto: Presidencia)

Como conclusió,n agradeció el papel que el presidente de los Estados Unidos ha tenido al ser respetuoso con la soberanía mexicana y externó que en caso de que le preguntara sobre la materia energética del país el le diría: “presidente, no quieren dejar de robar, me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo”

Según la Secretaria de Energía de México, Rocío Nahle García, la iniciativa a la nueva reforma energética lo que busca será volverlas organismo de estado en vez de empresa de estado, con lo que las áreas fragmentadas tendrán interconexión y convirtiendo a la CFE en una sola empresa. La interconexión entre las subsidiarias y filiales significa que CFE Telecomunicaciones e internet para todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital, permanezcan en un sólo organismo y pueda aumentar la rentabilidad de la Comisión Federal de Electricidad.

Esto significaría que el sector privado no tendrá que preocuparse sobre perder sus capitales, sin embargo, la CFE tendrá mayor incidencia estatal que privada, siendo esta autónoma y encargada de la transición en materia energética en un 54%, mientras que el sector privado solamente podrá participar en el mercado energético en el 46%.

SEGUIR LEYENDO: