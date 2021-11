“Mi amor absoluto e incondicional es para ti”: Carla Humphrey respaldó a Santiago Nieto tras ser removido de la UIF

Foto: Gobierno de México / ITAM

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, dio su respaldo total a su ahora esposo Santiago Nieto, luego de que fuera removido de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tras el escándalo que desató su boda ocurrida el pasado sábado en Guatemala.

A través de su cuenta de Twitter, Humphrey escribió: “Mi amor absoluto e incondicional es para ti . @SNietoCastillo. Eres, sin ninguna duda, lo mejor que me ha pasado en la vida. Un hombre leal, admirable e íntegro y un ser humano excepcional que siempre busca ayudar y apoyar a quien lo necesita”.

Momentos antes, el propio Santiago Nieto aseguró que su renuncia fue para evitar que el escándalo afectara al proyecto emprendido por la Cuarta Transformación a través de la UIF con el objetivo de darle batalla a la corrupción, y confirmó que su lealtad es con AMLO.

“Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF. Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_. Mi amor para @C_Humphrey_J”, redactó el ahora ex funcionario público.

Luego de que se diera a conocer la realización de la boda religiosa y civil en el Hotel Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Antigua y en donde se congregaron 300 invitados entre los que estuvieron varios políticos mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el evento fue un “asunto escandaloso”, ya que revive la ostentación y el derroche del periodo neoliberal.

“Es un asunto escandaloso en efecto, aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos son cada vez más públicos en México o se sabe más de asuntos o eventos privados, antes no se conocía nada, había ostentación y derroche”, aseguró.

Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

Al ser cuestionado en su conferencia mañanera del lunes 8 de noviembre si había sido invitado al evento, López Obrador dijo que sí, pero que no acudió porque tiene muchas ocupaciones, pero recomendó a los servidores públicos actuar con moderación y austeridad.

“Hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de (Benito) Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía”, dijo.

De acuerdo con versiones periodísticas, la boda entre Humphrey y Nieto fue una celebración a todo lujo, en donde hubo bebidas de Möet Chandon y licores al gusto, tártara de atún y carpaccio de aguacate y macarroni de chilacayote.

El evento habría terminado alrededor de las 5 de la mañana del día siguiente, en donde uno de los temas de conversación fue la renuncia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien viajó a la boda en un avión privado.

El 6 de noviembre, el periodista Darío Celis reveló en su cuenta de Twitter que Paola Félix viajaba con 25,000 dólares que no habían sido declarados por la funcionaria, por lo que habría sido detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora.

En un mensaje posterior, Celis detalló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a Félix su renuncia “por infringir principios básicos del gobierno de la 4T”.

Paola Félix Díaz renunció a su cargo mientras se encontraba en Guatemala (Foto: Instagram/@paolafelixdiaz)

La funcionaria negó el hecho y retó al periodista a presentar las pruebas de sus dichos, quien respondió en Twitter que sí las tenía y las daría a conocer cuando considerara pertinentes.

Pero durante su conferencia matutina del lunes, el presidente López Obrador señaló que el dinero no declarado era propiedad de José Francisco Ealy Ortiz, director de El Universal, quien fue invitado a las nupcias.

Cuestionado sobre el posible amiguismo entre Santiago Nieto y el empresario, el mandatario federal consideró que este lazo es incorrecto.

“Eso es bueno de preguntarse y creo que no es correcto porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales, fui invitado pero yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo”, sostuvo.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Horas después, pasadas las 10 de la noche, se dio a conocer que Santiago Nieto había presentado su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el político Pablo Gómez tomaría su lugar en la dependencia.

Durante una entrevista que otorgó al periodista Héctor Zamarrón en Milenio, Gómez Álvarez confirmó que la destitución de Santiago Nieto sí se debió al escándalo en torno a su boda, así como a la renuncia de Paola Félix Díaz al frente de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

Su principal tarea al frente de la UIF, declaró, será continuar con las investigaciones sobre lavado de dinero, las cuales, dijo, apenas se han comenzado, pues la estructura de la corrupción en México persiste desde hace muchos años.

SEGUIR LEYENDO: