Qué promesa le hizo María Asunción Aramburuzabala, la empresaria más rica de México, a su padre antes de morir

María Asunción Aramburuzabala tiene 58 años.

La empresaria más rica de México, quien fue heredera de Grupo Modelo, es María Asunción Aramburuzabala. Una mujer de 58 años, que cuenta con una fortuna que asciende a USD 5,630 millones. La empresaria nació en 1963, y ha sido reconocida en varias ocasiones en la lista de las personas más acaudaladas del país.

Aunque es la mujer más rica de México, no lo es en general en ambos sexos, pues el primer puesto se lo lleva el empresario Carlos Slim Helú, quien es dueño de empresas como América Móvil y Grupo Carso. Slim cuenta con una fortuna de USD 55,930 millones. Después, en segundo lugar, está Germán Larrea Mota Velasco, seguido de Ricardo Salinas Pliego; Alberto Bailléres; Juan Francisco Beckmann Vidal, y en sexto lugar, se encuentra Aramburuzabala Larregui.

Heredó Grupo Modelo en la década de los 90, y en 2012, vendió una parte de este al grupo de origen belga ABI-InBev, por 17,000 millones de euros. Aun así, ella se quedó con el 49% de la empresa cervecera. Actualmente es accionista y ocupa un lugar en el Consejo de Administración de la misma.

Fundó, junto con su hermana Lucrecia Aramburuzabala y su mamá Lucrecia Larregui, Grupo Tresalia, luego del fallecimiento de su padre. Esta empresa se dedica a ampliar y diversificar sus inversiones, creando Fondos de Capital Privado y Venture Capital, para la consolidación de nuevas empresas.

La empresaria cuenta con 22 años de experiencia en el mundo empresarial.

En fechas recientes, la empresaria participó en un podcast llamado Cracks, conducido por Oso Trava, en el que habla sobre muchas cosas de su vida personal y empresarial. Entre los temas que toca, está su padre, quien fue dueño de Grupo Modelo y de quien aprendió mucho. Ante una pregunta de Oso Trava, Mariasun, como también de le conoce, explica que ella hasta hace 22 años, era ama de casa, sin embargo, tras la muerte de su padre, tuvo que hacerse cargo del imperio familiar.

“Yo fui de la cocina a la oficina, lo que pasó fue que, al final del día yo nací en una casa donde mi papá era cervecero, entonces, pues ¿Qué era lo peor que le puede pasar a un cervecero? No hay ningún negocio más machista que la cerveza, y entonces pues, mi papá va y tiene dos mujeres, no hombres, entonces al final del día, eso ya era en sí algo que no estaba tan bien, pero, la verdad muy lejos de hacernos sentir que éramos inadecuadas o que éramos mujeres y no íbamos a poder o lo que sea, mi mamá, que es una persona que tiene la verdad una personalidad grande, es una mujer muy fuerte, y así, fue así como: despierten, sabes qué, aquí ustedes se tienen que preparar porque aquí no hay hombres en la familia, y ustedes van a tener que enfrentar su futuro”, explica en la entrevista la empresaria.

Menciona que la manera de tratar de prepararlas bien, tanto a ella como a su hermana, fue meterlas al Colegio Alemán, después ella estudió en el ITAM, y sus padres las prepararon lo mejor que pudieron para la vida.

“Cuando terminé mi carrera, tuve a mis dos hijos, a Pablo y a Santiago, y finalmente lo que acabó sucediendo no fue realmente el que yo me determinara o tuviera una vocación a ser empresaria, sino que más bien lo que pasó, fue más bien enfrentar la necesidad, o sea, a mi papá le da cáncer muy joven, y muere a los 63 años con un cáncer muy muy fuerte, y entonces pues somos una familia de tres mujeres, mi mamá, una hermana más chica que yo, que se llama Lucrecia, y yo”, narra Aramburuzabala Larregui.

María Aramburuzabala cuenta con una fortuna de más de USD 5,000 millones.

Cuenta que al morir su padre, se enfrentaron al “futuro”, pues ellas se tenían que encargar de los negocios. Recalca que fue una etapa muy fuerte, pues ella era muy cercana a él, y en ese momento lo vio como algo terrible, sin embargo, luego entendió que todo pasa por algo.

“Ese momento en que mi papá muere, y la gente se trata de aprovechar muchísimo, teníamos colas de gente tratando de ver de qué manera se aprovechaban, porque mi papá tenía posiciones accionarias que representaban control en algunas empresas, o daban una fuerza desproporcionada, entonces mucha gente, banqueros, bueno, no te puedo decir todo lo que sucedió en ese momento, y se nos vinieron muy fuerte encima, fue un tema muy agresivo”, dice.

Continúa mencionando que en ese momento su hermana estaba embarazada y su mamá destrozada por todos los años de cáncer de su papá, y la tristeza de haberlo perdido, por lo que ella se ofreció a hacerse cargo de los negocios que había dejado su padre, aunque les dejó bien en claro que ella no se aprovecharía de la situación.

“Las voy a cuidar con todo lo que pueda y voy a ver por ustedes todo lo que pueda, y me dijeron, pues sí, no es porque me escogieran porque fuera muy buena, la verdad no era la mejor, o sea, era yo la opción”, narra.

Cuando su padre estaba muy enfermo, antes de morir, le prometió que ella cuidaría a su familia.

Narra que cuando su padre estaba muy enfermo, “un día platicando, me pidió que yo cuidara a la familia, y entonces, como que esa promesa que le hice, ya muy muy al final, faltaba ya muy poco, estaba ya muy muy grave, y esa promesa que yo le hice en ese momento de cuidar a la familia, fue algo que a mí me determinó”, dice la heredera de Grupo Modelo.

Menciona que a pesar de que lo haría sin la promesa que le hizo a su padre, eso fue algo que la determinó. “He sido como el guardián y pues un poco el hombre de la familia, no”, concluye.

