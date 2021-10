“Esta persona viene en estado inconveniente”: diputados de Morena y PAN protagonizan pelea en San Lázaro

Disputados del PAN se fueron en a los golpes en contra de los morenistas (Foto: Captura de Pantalla Canal del Congreso)

Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) protagonizaron una pelea a golpes, empujones y manotazos luego de una discusión debido a una votación a mano alzada durante el debate de la Miscelánea Fiscal 2022.

La disputa surgió después de que las bancadas de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Revolucionario Demócrata (PRD) solicitaron una segunda votación económica de una reserva rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados, por considerar que hubo duda sobre el resultado.

Ante ello, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, se negó a abrir el sistema electrónico. Debido a la denegación, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana acusó a Guitérrez de ser el responsable del enfrentamiento por “no tomar decisiones correctas”.

Jorge Herrera condenó la Miscelánea Fiscal 2022 (Foto: Twitter / @JorgeRoHe)

Asimismo, Jorge Triana señaló al morenista, Manuel Alejandro Robles de estar en estado de ebriedad durante la sesión y mencionó que ello derivo a sus actitudes agresivas.

“Lo único que hice fue decirle al diputados de Morena, Alejandro Torres me parece, me dice: ´fueron ustedes´ con unos ojos abiertos. Con un aliento alcohólico, esta persona venía en estado inconveniente y fue quien provocó todo y está en un estado de agresividad impresionante desde que subió a la tribuna, no sé si recuerden que hubo un orador muy agresivo, que gritó varias veces, es una persona muy agresiva, y fue quien provocó todo”, indicó el panista.

Por su parte, Alejandro Robles sostuvo que solo intervino para defender a una compañera de su bancada y negó haberse encontrado en estado etílico.

“Estaba la compañera Irma, de Pueblos Indígenas, y dos diputados estaban forcejeando con ella, entonces cuando empujan a Irma yo lo que hice fue retirar a un diputado que se llama Lixa, pero no lo empujé, yo lo cargué, luego tuve que salir porque me empezaron a rodear diputadas del PAN, llegó otro que amenazó con golpearme (Jorge Arturo Espadas), me dijo que me iba a partir la madre y le dije “ándale te estás tardando” y sus compañeros ya no lo dejaron, yo creo que al que hay que pasarle el alcoholímetro es a Lixa, o al otro, al gordito que tenía el bozal azul (Jorge Arturo Espadas)”, aseguró.

(Foto: Twitter @Mx_Diputados)

Sobre las acusaciones de Triana, el morenista se mostró dispuesto a someterse a la prueba del alcoholímetro.

“No me sorprende que me acusen de borracho, así son los panistas, pero todos sabemos que es borracho es Felipe CaldeRon”, concluyó.

Durante la tarde del 19 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

AMLO remitió la Miscelánea Fiscal el pasado 8 de octubre (Foto: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El dictamen con proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Luego de la votación en lo general, Sergio Gutiérrez decretó un receso y citó para mañana martes 19 de octubre, a las 10:00 horas, para continuar con la discusión en lo particular del dictamen.

