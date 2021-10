Por qué dice AMLO que empresas como OXXO y Walmart pagan menos de luz que un ciudadano

En el contexto de la iniciativa de reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado viernes, trascendió que, de acuerdo con el mandatario mexicano, la empresa OXXO está en contra de su propuesta enviada al Congreso de la Unión, ya que tan sólo el año pasado éste les habría hecho pagar 10 mil millones de pesos en impuestos.

Esto, tras revelar que Walmart, Bimbo y OXXO pagan menos por el servicio de electricidad que una casa o tienda de abarrotes y que además, se ampararon contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica.

“Es un arreglo que podemos lograr, no es un asunto sólo judicial, que un juez, dos jueces, tres jueces han autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones, va el proceso legal y si tiene que llegar a la corte pues allá van a decidir, pero yo no puedo quedarme callado porque me convertiría en cómplice”