Denise Dresser acusó a AMLO de “convertirse en lo que criticaba”

La politóloga es una de las principales criticas de la 4T Foto: Twitter / @Paulguerra16

La académica y escritora mexicana, Denise Dresser, utilizó su cuenta personal de Twitter para denunciar que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utiliza el aparato judicial para perseguir a sus adversarios.

Sus declaraciones hacen referencia a la supuesta persecución política de la que es victima Ricardo Anaya Cortés, quien fue contrincante de AMLO en las elecciones federales por la presidencia de la República en 2018.

Dresser ocupo su twitter para dar su opinión sobre la supuesta persecución política a Ricardo Anaya Foto: @DeniseDresserG / Twitter

Su comparativa la dividió en actos, y con un toque sarcástico, fue haciendo la comparación de como los antiguos presidentes utilizaron el aparato judicial para perseguir a los que fueron sus contrincantes.

Vicente Fox Quesada fue el primer presidente en ser nombrado como uno de los que persiguió a sus contrincantes cuando se encontraba en la presidencia de la República. Paradójicamente, su enemigo político era López Obrador.

El segundo personaje que nombro Dresser fue a Enrique Peña Nieto, a quién acuso de usar el aparato judicial para perseguir a Ricardo Anaya en tiempos de elecciones. Esa sería la primera vez que Anaya sería víctima de una supuesta venganza política.

Por último, terminó cerrando su publicación mencionando que “el tercer acto” era Andrés Manuel utilizando el aparato judicial para perseguir a sus adversarios. Sabiendo lo anterior, la obra se llamaba “Querida, me convertí en lo que criticaba”.

La voz pública se hizo presente

Con la crítica, varios simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación comentaron la publicación de la politóloga mexicana para mostrar sus argumentos en contra de lo que había escrito en su Twitter.

Denise aclarando que no dice que Anaya sea inocente (Captura: Twitter)

Ante estos comentarios, Dresser respondía y argumentaba lo dicho por su persona. En varías ocasiones, tuvo que repetir que ella no era ni partidaria de Anaya ni defendía delincuentes, que ella solo respetaba “el debido proceso”.

Sin embargo, también hubo comentarios como el del investigador en temas de ciencias sociales, Raúl Trejo Delarbre, quien comentó que en el 2004 AMLO si había violado la ley y que en esta ocasión, Ricardo Anaya no había cometido ningún delito, por lo que los hechos no eran comparables.

Respuesta del investigador en Ciencias Sociales Raúl Trejo (Captura: Twitter)

La licenciada en Relaciones Internacionales también comentó que, en su momento, que a Andrés Manuel López Obrador le convenía ser enviado a la cárcel en sus aspiraciones políticas en del 2004 mientras transcurría el sexenio del presidente Fox.

Denise argumenta que ir a la cárcel era conveniente para AMLO (Captura: Twitter)

¿Qué está pasando con Ricardo Anaya?

Ricardo Anaya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) al ser señalado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, de haber recibido sobornos junto con otros funcionarios para aprobar la Reforma Energética impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ricardo Anaya acusa de persecusión política a AMLO Foto: Captura de pantalla/ Twitter @RicardoAnayaC

Lozoya argumentó que Luis Videgaray habría entregado 6 millones 800 mil pesos en 2014 al excandidato a la presidencia junto con otros exlegisladores que pertenecieron al Partido Acción Nacional (PAN)

Después de darse a conocer una investigación contra su persona, Ricardo Anaya acusó directamente a López Obrador de perseguirlo por cuestiones políticas. La principal causa es el nulo deseo de que el político participe en las elecciones de 2024.

En un video publicado en redes sociales mencionó que AMLO “no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”

Debido a la actual situación, decidió que estará fuera por un periodo de tiempo que espera sea breve. Para concluir, agregó que “a ese nivel se está degradando la política en México, y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos, y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años”.

Por su parte, AMLO le respondió en una de las mañaneras al político panista que no tenía nada que ver con la investigación de la fiscalía. Agregó que le parecía “una maniobra politiquera” la decisión de salir y no enfrentar a la justicia.

