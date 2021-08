“Malgobernando a México”: Denise Dresser despotricó contra la SEP y AMLO por carta responsiva

La politóloga Denise Dresser ha arremetido en contra de AMLO y de la SEP por el regreso a clases programado para el próximo 30 de agosto (Foto: Cuartoscuro)

Dentro de la polémica surgida tras el anuncio del regreso a clases, programado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo 30 de agosto, la politóloga Denise Dresser se ha pronunciado al respecto mediante sus redes sociales y ha criticado en más de una ocasión la carta responsiva presentada por Delfina Gómez como parte de los protocolos sanitarios que se deberán seguir en los planteles para evitar la propagación del COVID-19 en los planteles educativos.

En esta ocasión, Dresser se lanzó en contra de la titular de la SEP y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien señaló no conocer la existencia de la carta de corresponsabilidad durante su conferencia matutina y aclaró que él “no tuvo nada que ver” con la realización del escrito. Ante esto, la autora del libro Manifiesto mexicano: Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo, ironizó lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter:

«1er acto: Delfina Gómez presenta “carta responsiva” con AMLO al lado. 2o acto: SEP comparte carta por canales oficiales. 3er acto: AMLO se deslinda de carta, Delfina la retira y el gobierno fustiga a medios/analistas por “armar escándalo con carta falsa”. ¿Cómo se llamó la obra?», tuiteó Dresser.

La politóloga mexicana ironizó sobre una entrevista en la que participó Delfina Gómez Álvarez, titular de la SEP (Foto: Twitter/ @DeniseDresser)

Su mensaje fue acompañado de un video donde la periodista Danielle Dithurbide conversando con la titular de la SEP, quien apuntó que la carta quedó oficialmente fuera del decálogo de las normativas para reanudación de actividades presenciales. Ante esto, Dresser respondió su propio comentario. «”Malgobernando a México”, “Gobierno al borde de una crisis nerviosa”, “Cómo distraer, mentir y que te cachen”, “Cómo ganar el quien es quien en las mentiras”, “Yo no fui, fue Teté, pégale, pégale que ella fue”, “Andrés Pilatos”, “Confundiendo a México”», expresó la politóloga.

Las reacciones de los internautas hacia las críticas de Denise Dresser no se hicieron esperar y varios usuarios de esta red social aprovecharon la conversación para criticar que la Secretaría no tiene “una estrategia clara” para la reanudación de actividades presenciales y también se burlaron de la forma de expresarse de Delfina Gómez. “¿En serio esta señora es titular de la SEP? No la pondría ni de directora de primaria rural, sus limitaciones la rebasan”, “Vergüenza para su figura como maestra, desconoce el trabajo docente, sin idea de los contextos y economía locales” y “¿Cómo una persona que no tiene consciencia mínima del lenguaje dirige la SEP?”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de Dresser.

Delfina Gómez señaló, en entrevista con Danielle Dithurbide, que la carta de corresponsabilidad ya no formará parte del protocolo para regresar a clases presenciales (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Durante la entrevista, Gómez Álvarez apuntó que la capacitación para los maestros se brindará de acuerdo con el contexto en el que desempeñarán su labor educativa y expresó que habrá talleres intensivos antes de clases y también para el Consejo Técnico. Asimismo, apuntó que habrá un comité de salud integrado por padres de familia, maestros e incuso, se prevé que también haya una participación activa desde la Secretaría de Salud (SSa) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para dar un curso sobre cómo los maestros pueden enfrentar la situación del COVID-19 en las escuelas.

En cuanto a la carta responsiva, Gómez señaló que en ésta nunca se eximió a la Secretaría, a la dirección o a los maestros, pero que debido a las inquietudes que surgieron, se valoró su elaboración y se llegó a la conclusión de descartarla para el regreso a clases y, en su lugar, las recomendaciones se darán verbalmente.

“Nosotros cuando mandamos lo de este documento, que es precisamente nuestro protocolo, aquí no está la carta (...) en atención a lo que habíamos analizado, no está la carta”, explicó la titular de la SEP.

SEGUIR LEYENDO: