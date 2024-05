Pareja se viraliza en Tiktok tras asumir que México es un país racista

La pareja exhibió los malos tratos que han recibido de los mexicanos. (TikTok: @ruidosocialclips)

La creciente migración de haitianos a México en los últimos años ha puesto en relieve las complejidades del fenómeno migratorio y los desafíos de integración que enfrentan estas comunidades.

A pesar de que muchos haitianos han logrado encontrar trabajo, alimento y un lugar donde vivir, algunos expresan vivir con miedo ante las experiencias de discriminación que enfrentan cotidianamente.

Una reciente entrevista en el canal de TikTok ‘Ruido Social Clips’ con una pareja mexico-haitiana ha traído a la luz el tema del racismo en México contra los migrantes haitianos. Según el relato de esta pareja, la discriminación es un problema significativo, comparando el comportamiento de algunos mexicanos con el racismo presente en Estados Unidos.

“Ella la conocí en México hace cuatro años, no hablaba español y utilizamos el lenguaje del amor”, compartió el esposo mexicano, mientras su esposa haitiana reveló las duras realidades de su país natal, “No hay gobierno, no hay trabajo, los niños no van a la escuela. Hay muchos ladrones con armas en Haití”.

La pareja denunció que, pese a sus esfuerzos por avanzar y contribuir de manera honesta a la sociedad, se enfrentan a prejuicios y estereotipos por el color de su piel. La mujer haitiana señaló que, aunque la familia de su esposo la trata bien, otros en México la miran negativamente por ser de raza negra. “La gente negra se le estereotipa mucho y México la verdad si es un país racista y clasista”, afirmaron.

En el video los entrevistados exhibieron el racismo que han vivido en nuestro país. Crédito: Tiktok / Ruido Social Clips

Este testimonio subraya la necesidad de reconocer y abordar los problemas de racismo y discriminación dentro de la sociedad mexicana. La experiencia de esta pareja mexico-haitiana resalta la importancia de la empatía, el respeto y la inclusión para todas las personas, independientemente de su origen o color de piel.