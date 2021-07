No saben cómo se desarrolla mi proceso, responde Israel Vallarta a Sánchez Cordero

(Foto: Twitter@LaCorneta_dgo)

Esta mañana, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló durante la conferencia matutina acerca de las estrategias planteadas desde la dependencia para la defensa de Israel Vallarta, entre las que se incluía resolver una de las imputaciones a través de la promoción de un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, aplicando el precedente Cassez.

Sin embargo, la titular aseguró que la defensa del acusado decidió no aceptar esta estrategia.

Más tarde, Vallarta fue notificado y cuestionado sobre esta declaración en una conferencia de prensa que sus familiares y defensa organizaron a las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR).

Y, a pesar que dijo no tener todo el acceso a lo comunicado en las mañaneras presidenciales, afirmó que medios y agentes no han informado el “verdadero desarrollo de su proceso”, pues, aseveró, él mismo ha sido quien ha ofrecido las probanzas y recursos.

“Les hago saber que no están siendo debidamente enterados del desarrollo verdadero de mi proceso. Y es que en todo este tiempo, quien ha ofrecido probanzas y recursos, a mi escaso conocimiento, jurídico he sido yo; no mi familia, ni mis anteriores defensores. Cosa contraria con el actual”, comentó.

De igual manera, aclaró que “el entorpecimiento al que se refiere el maestro Alejandro Encinas no ha sido por parte mía, ha sido tanto de la autoridad acusadora como de la judicial por no exigir que se den las contestaciones para sus diferentes requerimientos”.

(Foto: Cuartoscuro)

En tanto, su actual defensa señaló que las pruebas que se han ofrecido son con el único fin de demostrar su inocencia.

Además, aprovechó la ocasión para aclarar que el procedimiento bajo su responsabilidad sólo se le imputan dos causas penales: la relacionada con Florence Cassez y la supuesta privación de libertad de una joven de nombre Valeria, la cual el mismo Vallarta aseguró que fue “sacada de la manga por las entonces autoridades ministeriales”.

Por estas razones, señaló el abogado, no pudo confirmar la existencia de otra carpeta de investigación o averiguación previa.

Vallarta actualmente no cuenta con la posibilidad de acceder a lo que se comunica en directo en las mañaneras, esto, dijo, porque se le ha restringido la devolución de sus artículos personales, a pesar de contar con una autorización para ello desde el 2010.

Foto: Twitter @SEGOB_mx

Respecto a la propuesta de resolución planteada por la SEGOB, cabe recordar que el pasado 22 de julio, a través de un escrito dirigido al presidente, Andrés Manuel López Obrador, Vallarta Cisneros aclaró que no quiere una amnistía que lo saque de la cárcel, sino ser absuelto.

Agradeció la atención de la Secretaría de Gobernación, pero su defensa consideraba que la propuesta de incidente de libertad por desvanecimiento de datos no es la más viable. Aunque también reclamó que desde que tuvo acercamiento con personal de la administración lopezobradorista, no han vuelto a contactarlo y no está renuente a aceptar la ayuda del gobierno.

Asimismo, dijo que solo es representado por la Defensoría Pública y la voz autorizada para hablar por él es su esposa, Mary Sainz, de ahí que pidió a sus familiares que no intervengan en el proceso.

Incluso en el documento surgirió al presidente como a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tener “ojo clínico” en quienes están en áreas como el Sistema Penitenciario Federal e, incluso, la Guardia Nacional.

