“Es inédito”: AMLO celebró que ningún candidato fue asesinado durante las elecciones en Guerrero

FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO/ARCHIVO

Al reiniciar este viernes sus giras por todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó el estado de Guerrero, en donde destacó que a pesar de la fuerte confrontación política durante el pasado proceso electoral, no perdió la vida ningún candidato, hecho que calificó de “inédito”.

“Quiero felicitar al pueblo de Guerrero, por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones. Desde luego hubieron algunas irregularidades, pero fue la excepción, no la norma. Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador, Héctor Astudillo: en la campaña y en el día de la elección, afortunadamente no perdió la vida ningún candidato, ningún participantes en las elecciones locales y en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados”, aseveró.

“Esto es un hecho, podríamos decir, inédito, que se haya padecido de violencia a pesar de la confrontación política, a pesar de la confrontación política. Por eso mi reconocimiento al pueblo de Guerrero, a todos los guerrerenses mujeres y hombres, de todos los partidos, de todas las organizaciones sociales, a los ciudadanos en general”, destacó.

Desde el municipio de Florencio Villarreal, Guerrero. en donde encabezó un acto sobre la entrega de los Programas Integrales del Bienestar, López Obrador dijo sumarse al llamado del gobernador, Héctor Astudillo, para resolver las diferencias del proceso electoral por la vía legal.

Imagen de archivo (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

“También me sumo al llamado del gobernador, para buscar la conciliación y resolver las diferencias del proceso electoral por la vía legal y pacífica para mantener la armonía en el estado de Guerrero”, aseveró.

Luego de las elecciones del pasado 6 de junio y de acuerdo con los resultados del Programa de Resultados Preliminares- la nueva gobernadora del estado será Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio.

El senador por Morena recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador a su arribo al aeropuerto de Acapulco, por lo que presumió una fotografía con el mandatario federal a quien catalogó como “el mejor presidente del mundo”.

A través de sus redes sociales, Salgado Macedonio escribió: “En su gira de trabajo tuve el privilegio de saludar al mejor presidente del mundo Andrés Manuel López Obrador, quien como siempre nos regaló una sonrisa para el pueblo de Guerrero”, posteó.

Félix Salgado Macedonio presumió su foto con Andrés Manuel López Obrador (Foto: Facebook Félix Salgado Macedonio)

El tema electoral también fue tratado por el mandatario este viernes durante su conferencia mañanera.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador destacó el resultado de Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio, en donde -aseguró- los conservadores y algunos medios de comunicación, emprendieron una campaña en contra de su gobierno; pero pese a ello, el Movimiento de Regeneración Nacional, ganó 11 de las 15 gubernaturas que había en juego y conservó la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

“Se participó el voto ciudadano, de los resultados ya hablamos, de que si ganamos o perdimos se lo dejamos a la gente, sólo voy a seguir diciendo que nos fue tan mal, tan mal, tan mal de que el movimiento al que pertenezco de 15 gubernaturas obtuvo democráticamente el triunfo en 11, nos fue muy mal, muy mal”, dijo en un tono irónico.

“Nos fue muy mal, en la Cámara de Diputados mal, mal, mal, nada más ganamos 185 de 300 distritos, muy mal, los del partido conservador avanzaron bastante”, enfatizó.

Aseguró que se siente satisfecho con el resultado de la elección del 6 de junio ya que fueron limpias, libres, “nada que ver con las elecciones de Estado” de otros años”, destacó.

Insistió que antes, el conservadurismo tenía el control absoluto de los medios de comunicación, pero ahora “no les alcanzó”.

“Les funcionó aquí en la Ciudad (de México) y se explica porque aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras y muchos compraron esas mentiras, muchos, y con esa manipulación en la capital de la República, que siempre había estado a la vanguardia, ahora hubo un avance hacia el conservadurismo, por eso lo atribuyo a que sobre todo sectores de clase media fueron influenciados, se creyeron lo de el populismo, el de que íbamos a reelegirnos, lo del mesías tropical, el mesías falso”, señaló.

