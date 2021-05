Friends The Reunion: Así fue el trágico casting de Matt LeBlanc para el papel de Joey

David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Jennifer Aniston (Terence Patrick/HBO Max via AP)

Matt LeBlanc, uno de los actores favoritos de la serie Friends por su papel de Joey, reveló durante el nuevo capítulo de reunión que tuvo un casting final bastante accidentado y que, probablemente, puso en peligro su papel.

De acuerdo con LeBlanc, el día de la audición llegó un poco lastimado de la cara, por lo que los productores se sorprendieron de verlo, incluso mostraron gran preocupación por su salud.

Todo se debió a que practicaba con alguien más sus líneas, cuando esa persona tuvo la idea de entrar hasta el corazón de la serie, así que como “amigos”, practicaron las líneas en su casa, con algo de alcohol encima.

Aunque intentaron controlarlo, la bebida se les subió y Matt fue a estrellarse por accidente, golpe que le costó una herida en la cara, la desviación de la nariz y el derrame de mucha sangre.

Matt Leblanc fue uno de los favoritos de la serie

Este detalle no fue de mayor importancia para los productores, quienes al ver su talento después de varias pruebas y los llamados “callbacks”, le dieron finalmente el papel del aclamado Joey.

Pero no fue el único accidente, pues durante las grabaciones de Friends, el actor se dislocó el hombro durante una escena de comedia física, en la que debía saltar sobre el sillón favorito de Chandler.

Se trató del episodio “The One Where No One’s Ready”, pero luego de la escena tuvo que retirarse entre gritos de dolor, y aunque pensaron que se trataba de una broma, realmente se lesionó.

Este momento lo arreglaron en los capítulos posteriores, en los que Matt aparecía en cuadro con una férula, y su personaje aseguró que saltaba sobre la cama cuando sufrió la lesión.

Durante el capítulo de la reunión se pueden ver estas duras escenas, material nunca antes visto por los fanáticos de la serie. La productora Marta Kauffman dijo, como dato extra, que luego de tres intentos tenían la escena perfectamente grabada, pero se les pasó por la mente grabar una más, y llegó la tragedia.

La reunión de Friends era esperada por los fanáticos desde hace 17 años

Durante este capítulo del recuerdo, el icónico “Joey Tribbiani “ llegó al antiguo departamento con una camisa de rayas, el cabello completamente gris y sin el cuerpo que se le conoció en la década de los noventa.

También se le sumaron sus inseparables amigos: “Chandler Bing” (Matthew Perry) arribó con un su conocido sentido del humor y ya en la entrevista, portó un traje color negro.

Y para “Rachel” interpretada por Jennifer Aniston o Lisa Kudrow, mejor conocida como “Phoebe” los años no parecen tener efecto, otros de los actores se vislumbraron completamente diferentes.

Por último, arribó al estudio “Monica Geller” (Courtney Cox) mostró un increíble y largo cabello negro, así como una vestimenta a rayas grises con blanco y complementos en color negro, bastante sobria.

Friends: The Reunion jugó con las fibras sensibles de los fanáticos de la serie

Friends: The Reunion, es el especial creado por HBO Max del exitoso programa de NBC que fue estrenado el 27 de mayo y aunque no cuenta con un guion especial. Durante la trnasmisión, uno a uno recordaron sus mejores y peores momentos dentro de la serie.

Además hubieron numerosos invitados: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevinge, Lady Gaga, Elliott Gould, Larry Hankin, Kit Harington, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, Jamen Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon y Malala Yousafzai.

