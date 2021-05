“Lo que está pasando en Nuevo León es absurdo”: Paco Cienfuegos, candidato a la alcaldía de Monterrey

Video: Infobae.

“Los regiomontanos somos de hechos, somos ejemplo, siempre hemos sido referente”, afirmó Francisco Cienfuegos Martínez, candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Monterrey, quien convencido de la necesidad de “recuperar el tiempo perdido” por la crisis sanitaria, aseguró que con programas tangibles y propuestas reales, recuperará la economía de la ciudad, eje rector de su campaña.

El abanderado de la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, mejor conocido como “Paco Cienfuegos”, platicó con Infobae México sobre algunas de sus propuestas, así como de su experiencia en los diferentes cargos que ha tenido, tanto en gobierno como en el sector empresarial, la cual aseguró, los y las regiomontanas deberán tomar en cuenta a la hora de votar el próximo 6 de junio.

“¿Cómo debe de elegir la ciudadanía a su gente gobernante? razonando el voto y no con personas que quieran hacer ofertas soñadoras con propuestas no realizables. Hay que meterle cabeza al momento de elegir a un gobernante que realmente tenga la capacidad probada y el aprendizaje para gobernar. Monterrey no es escuela de nadie”, declaró.

Cabe mencionar que en la más reciente encuesta de Demoscopia Digital, publicada este lunes 17 de mayo, Paco Cienfuegos mantiene su liderazgo para alcalde de Monterrey, con el 34.4% de preferencia; mientras que su rival más cercano, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, tiene el 28.1% del respaldo.

Emprendimiento regiomontano

Es así como el aspirante a gobernar la Ciudad de las Montañas está convencido de apostar por los jóvenes y los emprendedores para recuperar “la capital industrial del país”, de modo que creará el Instituto Regio Emprendedor, con lo que la ciudad tendrá su propia incubadora de negocios.

Asimismo, anunció la creación de una Escuela de Artes y Oficios, en la cual se brindarán capacitaciones para ejercer trabajos como electricidad, plomería, carpintería, entre otros, a fin de profesionalizar al aprendiz y junto con el apoyo económico que dará el municipio, empiece a moverse la economía.

Aseguró que será un aliado de cada una de las personas que busquen reactivar o que quieran emprender su negocio, por lo que su mandato otorgará microcréditos y asesoría con la finalidad de hacerlo posible. Para poder acceder a estos apoyos, sólo se tendrá que comprobar la mayoría de edad, vivir en Monterrey y demostrar la ocupación u oficio.

Seguridad y empoderamiento de la mujer

Al hablar de sus propuestas de campaña en beneficio de las niñas y mujeres del municipio, dio a conocer que su agenda de trabajo se enfocará en tres ejes: seguridad, empoderamiento y salud.

Cienfuegos Martínez anunció que en seguridad tendrá cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, además de que otorgará dispositivos electrónicos llamados “Pulsera Rosa” a mujeres que cuenten con una orden de protección, para que si el agresor viola esa orden, soliciten apoyo inmediato a la policía de Monterrey.

“Es como un reloj al que únicamente le tienes que picar para no hablar al 911, lo cual va a disminuir el tiempo, el momento en que la mujer puede sentir frustración e impotencia de llamar al 911, mejor le picas y de una manera rápida te vamos a estar atendiendo con un personal capacitado”, explicó.

En ese sentido, también informó que creará el programa “Masculinidad Sana”, el cual “reeduca al hombre” y se ha implementado en otros países del mundo, logrando tener avances significativos en el combate a la violencia contra la mujer, pues brinda apoyo y acompañamiento psicológico a los agresores con el fin de terminar con el círculo de violencia en el que viven.

En cuanto al empoderamiento de las mujeres, detalló que también incluyen programas específicos para otorgar microcréditos a la palabra para que reinventen su pequeño negocio; ferias de trabajo y educación; becas y apoyos económicos; además de cursos y talleres que les permitan autoemplearse y emprender un negocio.

Por otro lado, aseguró que Monterrey continuará trabajando en conjunto con los otros dos niveles de gobierno para difundir campañas y programas de prevención para estudios de mamografías, papanicolaou, oftalmología, geriatría, entre otros a fin de garantizar la salud de la mujer.

“Lo que está pasando en Nuevo León es absurdo”

En la actualidad, Nuevo León vive un proceso electoral altamente polarizado. De acuerdo con la encuesta realizada por Demoscopia Digital, el abanderado del tricolor, a la gubernatura del estado, Adrián de la Garza Santos, tiene un 28.3% de la preferencia del electorado.

Su contrincante más cercano, Samuel García, tiene un 22.4% de la preferencia; le sigue Fernando Larrazabal del PAN, con un 20.2%; y la morenista Clara Luz Flores Carrales, con un 16.2%.

Cienfuegos está convencido de que de la Garza ganará la gubernatura del estado, sin embargo, puntualizó que en caso de que no sea así, ello no será impedimento para llevar a cabo todos sus programas.

“Tienes que tener la capacidad de conciliar cualquier programa anteponiendo el beneficio de la gente. Si tú antepones el tema político, se detiene el desarrollo. Ya no estamos preparados para eso, más bien creo que la gente está harta de que existan pleitos entre un candidato y otro. Lo que está pasando en Nuevo León es absurdo y nosotros no estamos propiciando nada de eso”, expuso.

Afirmó que en sus cargos anteriores ha conciliado con otras bancadas, “y eso voy a hacer también como alcalde de Monterrey”, inclusive comentó que invitará a empresarios, miembros de asociaciones civiles, amas de casa, jóvenes y miembros de otros partidos políticos a hacer un frente en beneficio de los regiomontanos, donde “el gobernador en turno, también sea parte de este programa”.

Finalmente, reiteró que el principal objetivo de los siguientes tres años será encabezar ese liderazgo y que recuperar el tiempo perdido, será lo más importante. “Esto es lo que nos tiene que definir como ciudad”, concluyó.

