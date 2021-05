Carta de las víctimas de Andrés Roemer al embajador de Israel: “Las mujeres de su país no estarán seguras”

(Foto: Twitter/C4jimenez)

Mujeres que han acusado de violación y acosos sexual a Andrés Roemer, ex diplomático mexicano con orden de arresto, escribieron una misiva al Embajador de Israel en México Tal Itzhakov, en donde advierten que tiene más de 60 acusaciones en su contra y podría ser un “riesgo para las mujeres de su país”.

En el escrito detallan que tienen conocimiento de que una calle en Israel lleva su nombre, lo que no lo consideran adecuado ante las circunstancias, además que se enteraron de que otra mujer en ese país también lo denunció por circunstancias similares.

“Como víctimas, los desafortunados hechos que vivimos nos obligan a alzar la voz, una vez más, porque no podemos permanecer en silencio, sabiendo que las mujeres en Israel no estarán seguras con Andrés Roemer. Queremos evitar que haya más mujeres que sufran lo que nosotros”, manifestaron.

Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México obtuviera una orden de arresto en contra de Andrés Roemer, acusado por delitos de violación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas del ex diplomático mexicano.

De acuerdo con el reporte, la UIF recibió una solicitud de la dependencia encabezada por Ernestina Godoy, para que este 5 de mayo fueran congelados los activos financieros del escritor, quien estaría oculto en Israel.

En consecuencia, los retiros y transferencias están impedidas para cuentas registradas en México a nombre de Roemer, eso deja fuera a sus familiares, pues ellos no son sujetos de indagatorias.

Si es que el colaborador de Tv Azteca no se encuentra en su domicilio mexicano, corresponderá a la fiscalía capitalina la posible solicitud de una ficha de búsqueda ante la Interpol y sea procedente la localización en más de 190 países.logró refugiarse en Israel luego de acumular al menos nueve investigaciones formales de agresión y abuso sexual. Aunque el país de Medio Oriente ha reforzado sus medidas en cuanto al ingreso de extranjeros por la pandemia de COVID-19, existen excepciones que posibilitaron la fuga del presunto acosador.

De acuerdo con el testimonio de una víctima, consignado por Reporte Índigo el 29 de abril reciente, Roemer viajó a Tel Aviv alrededor de dos meses atrás, periodo que coincide con movilizaciones feministas y el Día Internacional de la Mujer, cuando estallaron las denuncias en contra el catedrático.

Cabe destacar que el caso ya había trascendido desde 2019, inclusive hay testimonios de 2002, pero la situación se visibilizó en febrero, luego de que la bailarina Itzel Schnaas publicara un video en que relató cómo fue víctima del escritor y colaborador de Tv Azteca.

Con 61 historias de distintas mujeres violentadas, según recabó el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas, Andrés Romer se instaló en la ciudad considerada como centro de la economía global israelí. Esta urbe destaca como capital cultural, además de su carácter cosmopolita se encuentra en la costa mediterránea.

Según el testimonio de la mujer de 30 años, quien fue acosada por Roemer en un bar de Tel Aviv el 19 de abril, el supuesto violador consiguió una residencia en Geula Street. A través de la agente de bienes raíces, el ex diplomático dio con el contacto de su víctima para ayudarlo a “re-conocer” el área, pues estaba solo y deseaba “hacer amigas”.

En el encuentro casual, Andrés Roemer aprovechó para insinuar su interés en la joven estadounidense con raíces mexicanas. No solo trataba de obtener su dirección, sino que le ofreció empleo y presumió ser un personaje notable en México. Tras ingerir varias copas de vino, el ex cónsul reconoció que estaba casado y si no podía tener una relación con aquella chica, al menos esperaba que fuera para su hijo.

El presunto agresor habría acudido a Israel para el Aliá, es decir, un viaje de inmigración entre la comunidad judía que consiste en volver a la Tierra Prometida y que incluso está reconocido en la llamada Ley del Retorno. En Israel, el acusado no usó su nombre verdadero, pues se identificó como Andrés Rosenberg, pero se delató al indicar que tenía una calle con su nombre en ese país.

Fue así que se levantaron las primeras sospechas sobre su ingreso, ya que el Aliá es realizado por quienes no son residentes. A ello, Roemer argumentó que conocía a personas que le ayudaron.

Desde el 7 de marzo, Israel inició con su tercera fase de reanudación de actividades. Además de permitir la congregación de 20 a 50 personas, también se dio luz verde para acudir a lugares de esparcimiento como parques, eventos de entretenimiento y atracciones públicas.

Sin embargo, aquellos que deseen ingresar al país de Medio Oriente deben cumplir con una cuarentena estricta. La entrada de extranjeros se permite siempre que se trate de alguien con una autorización, con pruebas negativas de COVID-19 72 horas antes de viajar y nueva evaluación a la llegada.

Podrán arribar personas que atiendan emergencias, servicios fúnebres, cuestiones humanitarias, comisiones de seguridad, sean atletas, estudiantes de la diáspora judía Masá, alumnos de centros religiosos o voluntarios, según la guía del viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Así como quienes cuenten con una visa de inmigración o estén en proceso de inmigrar bajo programas de absorción Aliá, con previa autorización del Ministerio de Absorción o la Agencia Judía. De ahí que sea complicado ingresar por simples vacaciones. El reciente 3 de mayo, la embajada israelí prohibió entrada a mexicanos hasta nuevo aviso.

“La Ley de Retorno estipula que todo judío, su cónyuge, sus hijos y nietos y sus respectivos cónyuges tienen derecho a inmigrar a Israel (salvo casos excepcionales que se detallan en la Ley de Retorno). Todo titular de estatus de inmigrante (olé) tiene derecho a recibir ayuda especial que oficinas gubernamentales y otros organismos otorgan en función de los criterios establecidos para cada caso”, de acuerdo con el Ministerio de Aliá y de Integración.

Hay criterios para ser apoyados, como la obtención del estatus inmigrante o no haber estado siete años antes en el país tras solicitar la condición de inmigrante. Pero una vez aceptados, los miembros de la comunidad judía son asistidos con canasta de absorción, seguro de ingreso, estudio de hebreo en un ulpán, ayuda para vivienda, para buscar empleo, abrir un negocio y subsidio para matrícula en instituciones de estudios superiores.

De ese modo se conjuntan varios factores que ponen en la balanza el posible influyentismo de Andrés Roemer para ingresar con restricciones estrictas, así como sus vínculos con conocidos o familiares en Israel. Además de lo conveniente que resulta inmigrar a la Tierra Prometida bajo la figura del Aliá, con decenas de acusaciones por violencia sexual en su contra.

El ex diplomático mexicano pudo adquirir la ciudadanía israelí mediante la Ley del Retorno, en el momento en que llegó o con el certificado de Olé. Tras su arribo al país, las personas tienen un plazo de tres meses para manifestar que no desean adquirir la ciudadanía, mientras que un documento de inmigrante puede negarse a quienes tengan un pasado criminal que ponga en peligro el bienestar público.

Si bien la Fiscalía de la Ciudad de México ya obtuvo una orden de arresto en contra de Andrés Roemer y le investiga por ocho casos más, cabe destacar que Israel y México no tienen ningún tratado de extradición vigente, por lo cual habría de prolongarse la solicitud de repatriación ante tribunales de aquel país.

Las cuentas del presunto agresor fueron congeladas solo en México y si las autoridades no lo encuentran en su domicilio, habrán de evaluar la posible solicitud de una ficha de búsqueda ante la Interpol y sea procedente la localización en más de 190 países.

